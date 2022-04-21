Китай выступает против односторонних санкций и не собирается следовать «двойным стандартам». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния <...> Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, мы не будем следовать двойным стандартам», — сказал Си Цзиньпин в ходе видеообращения на церемонии открытия ключевой части Боаоского азиатского форума в южнокитайской провинции Хайнань.

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Также китайский лидер назвал недопустимой попытку «выбросить какую-либо страну за борт, передает РИА «Новости».

«Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море», — подчеркнул он.

Ранее британский журнал The Economist подсчитал страны, которые заняли сторону России и сохранили нейтралитет в свете обострения ситуации на Украине. Авторы издания разделили все страны мира на пророссийские, нейтральные и прозападные. В первую группу попали 28 государств, включая Китай, Сирию, Пакистан, Эритрею и Эфиопию. В них проживает в общей совокупности треть населения Земли.

В третью категорию включили 131 государство, где в общем количестве проживают 36% населения планеты. Также они указали на особую роль Китая и Индии. На эти две страны приходится до трети населения Земли. Кроме того, авторы подчеркнули, что далеко не все государства мира считают Россию изгоем.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что менталитет холодной войны, гегемонизм, а также блоковая конфронтация подрывают мир и безопасность на всей планете в XXI веке.

«Весь мир плывет на одном корабле с общей судьбой, недопустимо пытаться выбросить какую-либо страну за борт», - отметил китайский политик в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань, передает РИА Новости.

По его словам, политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всем мире.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что для решения первопричин кризиса внутри Украины нужно учитывать интересы всех сторон в сфере безопасности. Китайский лидер также добавил, что мировое сообщество должно поддерживать диалог РФ и Украины. По словам политика, китайские власти всячески поддерживают прямые переговоры между Москвой и Киевом.

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что руководство Китая не приемлет односторонние санкции и не намерено следовать двойным стандартам при урегулировании международных вопросов.

Китайские власти проводят политику, которая направлена на отстаивание своих национальных интересов, считает Мезюхо.

«Китай не будет ссориться с Российской Федерацией. Фрагментарно он заинтересован в союзнических отношениях с нашей страной. Но даже при таких союзнических отношениях во главу угла он будет ставить свои интересы, как и положено такому мощному государству», — добавил эксперт.

Китай будет динамично развивать отношения с Россией вне зависимости от состояния отношений Москвы с другими странами. Об этом заявил в среду посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР в Госдуме.

"Мы будем динамично развивать отношения с Россией на взаимовыгодной и долгосрочной основе, независимо от состояния отношений России с другими странами. Это наша незыблемая решимость и долгосрочная стратегия", - сказал он.

По словам посла, отношения РФ и Китая находятся на "новой стартовой точке", от развития взаимодействия Москвы и Пекина "зависят не только перспективы двух стран, но и будущее всего человечества".

"Россия была, есть и будет державой и главным игроком мировой политики. Любая попытка маргинализации в отношении России не сбудется. Мы готовы с Россией направить совместные усилия для поддержания мира во всем мире, обеспечения справедливости, формирования многополярного мира, чтобы наши потомки жили гордо и достойно", - заключил он.

Об изучении китайского языка

Изучение китайского языка в РФ имеет большое значение для здорового и стабильного развития отношений между народами России и КНР, заявил Ханьхуэй.

"Сегодня мы отмечаем Международный день китайского языка. Он является самым распространенным языком в мире, одним из шести рабочих языков ООН. Изучение и распространение китайского и русского языков в наших странах имеет большое значение для содействия здоровому и стабильному развитию отношений между Китаем и Россией, углубления и развития дружбы между нашими народами", - сказал посол.

Посол отметил, что Россия стала одной из стран в мире, где наблюдается высокий уровень преподавания и популяризации китайского языка.

"По мере углубления всеобъемлеющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и РФ в новую эпоху, а также непрерывного повышения статуса КНР на международной арене китайский язык приобрел большую популярность в России и был включен в ЕГЭ", - указал он.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения между странами вышли на беспрецедентно высокий уровень.

"Лидеры стран рука об руку развивают всестороннее сотрудничество, плечом к плечу защищают международную беспристрастность. Для развития наших двусторонних отношений и сотрудничества нет пределов. Китайско-российские отношения отличаются уникальностью, имеют широкую перспективу", - добавил он.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе встречи с представителями НАТО выразила обеспокоенность Вашингтона поддержкой действий России на Украине со стороны Китая. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Шерман встретилась в Брюсселе с заместителем генсека НАТО Мирчем Джоанэ и постоянными представителями стран при организации.

"Она отметила, что США обеспокоены тем, что Китай поддерживает российскую агрессию, в том числе распространяя российскую дезинформацию о НАТО и начатой Россией войне на Украине", - говорится в сообщении.

По словам Прайса, замгоссекретаря также обсудила сотрудничество стран в рамках блока и "рассказала о приоритетах США в отношении следующей стратегической концепции НАТО". Кроме того, Шерман и Джоанэ провели встречу с генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино, в ходе которой они рассмотрели "дальнейшие шаги для укрепления стратегического партнерства между НАТО и ЕС".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.

США не должны недооценивать решимость и возможности Китая по защите своих национальных интересов. Об этом заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином в среду, 20 апреля.

— Китай надеется на установление здоровых и стабильных отношений с США, при этом (Китай — прим. ВМ) будет защищать свои национальные интересы и достоинство, США не должны недооценивать решимость и возможности Китая, — цитирует слова министра РИА Новости.

До этого глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что если Китай будет снабжать Россию оружием или поможет ей обойти санкции, то ему придется столкнуться с серьезными последствиями со стороны Америки и ее союзников. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит внимательно следить за китайским уровнем поддержки России.

США попытались нивелировать свою позорную роль, которую они сыграли в ситуации с Россией и Украиной, обвиняя Китай и отвлекая общество от правды. Об этом заявило китайское издание «Синьхуа». Его авторы настаивают, что именно Вашингтон стал инициатором обострения ситуации на Украине и продолжает мешать политическому урегулированию.

Как полагает издание, США стали инициаторами обострения конфликта на Украине. К эскалации между Москвой и Киевом привело неограниченное влияние Вашингтона на блок НАТО, утверждают авторы «Синьхуа». И сейчас Белый дом продолжает нагнетать напряжённую атмосферу и мешает процессу политического урегулирования.

Также США намеренно стараются опорочить Китай, преувеличивая «китайскую угрозу» и создавая таким образом пространство для дальнейшего подавления страны.

«Синьхуа» приходит к выводу, что Вашингтон с помощью клеветы и репрессий в очередной раз продемонстрировал «презренный и зловещий характер» и подтвердил, что не брезгует никакими средствами для защиты своей гегемонии и личных интересов.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.

ООН 13 апреля опубликовала данные о погибших мирных жителях на Украине. Согласно отчёту управления верховного комиссара ООН по правам человека, на Украине с 24 февраля погибли 1892 мирных жителя, в том числе 153 ребёнка. В большинстве случаев причиной гибели называют применение взрывных устройств с обширной зоной поражения. В организации подчёркивают, что реальные цифры погибших могут быть гораздо выше, поскольку данные из зон, где велись ожесточённые бои, задерживаются и ожидают подтверждения.

Китаист, эксперт в области внешней политики Китая Николай Вавилов рассказал, почему России выгодно сотрудничать с Китаем.

«Сотрудничество России и Китая обусловлено естественными причинами. У нас самая протяженная в мире сухопутная граница. Китай является крупнейшим экономическим центром. За последнее время он превысил экономику Евросоюза. При этом потенциал российско-китайской торговли не реализован в той мере, в которой мог бы быть», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент товарооборот России с Китаем уступает товарообороту с Евросоюзом примерно на 25%.

«В силу ориентации политических и экономических элит на Запад это направление не реализовано до той меры, до которой оно должно было быть реализовано естественным путем», — пояснил он.

Вавилов также отметил, что сейчас вокруг Китая формируется мощный экономический кластер альтернативный Атлантическому. Он включает в себя сотрудничество Китая с Японией, Южной Кореей, странами Юго-восточной Азии, Южной Азии и Ближнего Востока.

«Это естественная причина, по которой необходимо развивать это сотрудничество. При этом Европа в перспективе 15 лет станет периферией, а центр переместится в Восточную Азию», — уверен эксперт.

Также, по его мнению, нельзя недооценивать кратковременное влияние на Россию санкций Запада. Их влияние велико, потому что сотрудничество с западными игроками всегда было слишком избыточным и не было сбалансировано с восточными рынками и технологическими компаниями Китая, уточнил Вавилов.