Капитолий эвакуировали из-за «угрозы от воздушного судна»

Вечером в среду, 20 апреля, полиция Вашингтона отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных сооружений на Капитолийском холме из-за «вероятной угрозы от воздушного судна», говорится в заявлении органов правопорядка.

Фото: flickr/uscapitol flickr/uscapitol

Полиция Капитолия отслеживает воздушное судно, которое потенциально может представлять угрозу комплексу зданий на Капитолии, — сказано в заявлении.

При этом сотрудники правоохранительных органов не уточнили, о каком конкретно самолете идет речь и что послужило причиной для эвакуации.

Спустя некоторое время полиция Вашингтона на своей странице в одной из социальных сетей выпустила новое сообщение, в котором уточнила, что эвакуация являлась мерой предосторожности, пишет РИА Новости.

— Угрозы Капитолию нет. Дополнительные детали будут обнародованы позже, — гласит текст сообщения.