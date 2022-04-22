Пропавший в Харькове журналист из США вышел на свзяь

Американский журналист Гонсало Лира жив и вышел на связь со зрителями. Он сообщил, что был задержан СБУ 15 апреля, но не может публично говорить о причинах этого инцидента.
По его словам, украинские силовики отобрали всю его аппаратуру, поэтому Лира смог связаться с миром только сейчас, когда нашел новый ноутбук.
Журналист также сказал, что в физическом плане с ним все в порядке, но морально он немного подавлен. Гонсало Лира призвал обратить внимание на похищения СБУ других людей, ведь им приходится еще хуже. По его словам, некоторых из них даже убивают.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила того, что Лира был похищен. Он активно комментировал события на Украине, объективно освещая существующую реальность, подчеркнула она.