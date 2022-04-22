Пропавший в Харькове журналист из США вышел на свзяь

Американский журналист Гонсало Лира жив и вышел на связь со зрителями. Он сообщил, что был задержан СБУ 15 апреля, но не может публично говорить о причинах этого инцидента.

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По его словам, украинские силовики отобрали всю его аппаратуру, поэтому Лира смог связаться с миром только сейчас, когда нашел новый ноутбук.

Журналист также сказал, что в физическом плане с ним все в порядке, но морально он немного подавлен. Гонсало Лира призвал обратить внимание на похищения СБУ других людей, ведь им приходится еще хуже. По его словам, некоторых из них даже убивают.