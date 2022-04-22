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16 минут назад

Журналист Гонсало Лира вышел на связь и подтвердил, что был задержан СБУ

ТК «Звезда»иещё 1

Американский журналист Гонсало Лира жив и вышел на связь со зрителями. Он сообщил, что был задержан СБУ 15 апреля, но не может публично говорить о причинах этого инцидента.

Пропавший в Харькове журналист из США вышел на свзяь
Фото: тк звездатк звезда

По его словам, украинские силовики отобрали всю его аппаратуру, поэтому Лира смог связаться с миром только сейчас, когда нашел новый ноутбук.

Журналист также сказал, что в физическом плане с ним все в порядке, но морально он немного подавлен. Гонсало Лира призвал обратить внимание на похищения СБУ других людей, ведь им приходится еще хуже. По его словам, некоторых из них даже убивают.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила того, что Лира был похищен. Он активно комментировал события на Украине, объективно освещая существующую реальность, подчеркнула она.

Война в Сирии ,Мария Захарова,МИД России,СБУ,
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