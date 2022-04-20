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10 минут назад

Украинский экс-чиновник рассказал о многолетних переговорах с США по созданию биолабораторий

Елена Прошина

Украинский экс-чиновник, ушедший в отставку после начала Россией военной спецоперации и переехавший в Европу, в беседе с «РИА Новости» рассказал о переговорах Вашингтона с Киевом о создании в стране биолабораторий. Он пожелал остаться неизвестным, передает «Лента.ру».

Украинский экс-чиновник рассказал о многолетних переговорах с США по созданию биолабораторий
Фото:  Reuters Reuters

По словам чиновника, Киев и Вашингтон подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в предотвращении технологий биологического оружия еще в 2005 году при третьем президенте Украины Викторе Ющенко. Оно предполагало предоставление помощи стране со стороны США для лабораторий в Киеве, Одессе и Львове. Со временем к ним добавились и другие, добавил чиновник.

Он отметил, что данное сотрудничество стран не только не являлось секретом, но и выставлялось как что-то достойное гордости. Чиновник уточнил, что в биолабораториях изучали птичий грипп, Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку, африканскую чуму свиней и ряд других болезней. При этом он уверен, что это лишь часть того, что там реально происходило, и узнать правду можно лишь изучив «то, что делалось за американские деньги почти 20 лет».

В мире,Виктор Ющенко,
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