Генсек ООН направил письма Путину и Зеленскому

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"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", - сообщил представитель Кремля.

В офисе Гутерриша подтвердили, что генсек ООН отправится 25 апреля в Москву, чтобы встретиться с Лавровым и Путиным. "Генеральный секретарь ООН посетит Россию 25 апреля. Антониу Гутерриш проведет рабочую встречу и ланч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Генеральный секретарь будет принят президентом России Владимиром Путиным", - информировали в ООН.

Генсек намерен обсудить, какие шаги возможно предпринять для прекращения огня на Украине. "Послание генерального секретаря будет состоять в том, что он хочет обсудить с руководством [России], какие шаги можно сейчас предпринять, чтобы орудия замолчали, чтобы помочь желающим людям безопасно покинуть [охваченные конфликтом] территории", - сказала заместитель представителя генерального секретаря ООН Эри Канеко.

19 апреля Гутерриш направил письма в постоянные представительства России и Украины при ООН с просьбой к президентам двух стран Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому принять его в своих столицах.

По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, генеральный секретарь заявил, что "в это важное время, связанное с большими опасностями, хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира на Украине и будущему мультилатерализма на основании Устава ООН и международного права". Гутерриш подчеркивал также, что "Украина и Российская Федерация являются странами - основателями Объединенных Наций и всегда поддерживали ООН".

Кроме того, Гутерриш призывал стороны к гуманитарному перемирию на Украине с 21 апреля на четыре дня в связи с празднованием православными христианами Пасхи. По его словам, пауза открыла бы безопасный проход всех гражданских лиц, желающих покинуть районы нынешней и потенциальной конфронтации, а также позволила бы обеспечить доставку гуманитарной помощи населению в наиболее пострадавших районах - Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что скептически относится к идее пасхального перемирия на Украине, поскольку ранее украинская сторона не соблюдала объявленное перемирие. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил ТАСС, что такое предложение Гутерриша потенциально опасно, так как украинская сторона всегда использует режим прекращения огня для перегруппировки своих сил и усиления позиций.