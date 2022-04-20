Джонсон призвал Россию с милосердием отнестись к британским пленным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти с милосердием отнестись к британским наемникам, взятых в плен в Мариуполе. При этом он не попросил обменять их, пишет ТАСС.

«Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», — сказал он, выступая перед депутатами Палаты общин.

Джонсон заметил, что пленные были военнослужащими Вооруженных сил Украины, а не наемниками. При этом он подчеркнул, что Лондон выступает против того, чтобы британцы отправлялись на Украину для участия в боевых действиях.

Ранее пленные британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин обратились к Борису Джонсону с просьбой посодействовать в обмене их на украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Пиннер заявил, что если британский премьер правда заботится о согражданах, он окажет давление на президента Украины Владимира Зеленского.