В Одессе намерены переименовать улицу Маяковского. Вместо этого улицу планируют назвать именем премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщил Telegram-канал «Небожена» со ссылкой на одесского депутата.
«В Одессе хотят переименовать улицу Маяковского (так как ненужный русский поэт) в улицу великого друга Украины Бориса Джонсона. Тот с удовольствием позирует с аборигенами и их причудливыми поделками. Как и его предки в Индии и Африке. О щедром подарке британскому пану сообщил одесский депутат, предварив свою депешу словами: «Прощай, немытая Россия!», процитировав опять же русского поэта», - говорится в сообщении.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей. С предложением о переименовании 30 улиц обратилась инициативная группа.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что Львов могут украсить улицы Гиммлера, Геббельса, Менгеле и других разрушителей не только культуры, но самой матрицы цивилизации.