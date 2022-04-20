Улицу Маяковского в Одессе переименуют в честь Бориса Джонсона

«В Одессе хотят переименовать улицу Маяковского (так как ненужный русский поэт) в улицу великого друга Украины Бориса Джонсона. Тот с удовольствием позирует с аборигенами и их причудливыми поделками. Как и его предки в Индии и Африке. О щедром подарке британскому пану сообщил одесский депутат, предварив свою депешу словами: «Прощай, немытая Россия!», процитировав опять же русского поэта», - говорится в сообщении.