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1 час назад

Защита Джулиана Ассанжа может обратиться в ЕСПЧ

RT на русскомиещё 30

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может обратиться в Европейский суд по правам человека после решения суда Лондона о его экстрадиции в США, сообщил адвокат Ассанжа Карлос Поведа.

Защита Джулиана Ассанжа может обратиться в ЕСПЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Есть ещё одна нерассмотренная апелляция, которая была подана в первую инстанцию... Для принятия окончательного решения потребуется как минимум четыре месяца... после можно будет обратиться в Европейский суд по правам человека», — сказал адвокат РИА Новости.

20 апреля суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Окончательное решение примет глава МВД Британии Прити Пател.

У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить главе МВД свои доводы не выдавать его в США.

Как напомнили в МИД России, преследование Ассанжа началось в том числе за то, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.

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