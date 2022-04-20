Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стало плохо во время судебного заседания. Об этом сообщают «Известия», в чьем распоряжении оказалось видео с грузинским политиком. Запись опубликована в Telegram-канале IZ.RU.
Саакашвили остановил свою речь и попросил помощи врача, после чего два сотрудника вывели бывшего лидера Грузии из зала суда.
Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он вернулся на родину в трейлере с молочными продуктами. Сегодня в Тбилисском городском суде проходит заседание по делу о незаконном пересечении политиком государственной границы.