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31 минуту назад

Саакашвили стало плохо в зале суда: видео

Александр Кузьмин

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стало плохо во время судебного заседания. Об этом сообщают «Известия», в чьем распоряжении оказалось видео с грузинским политиком. Запись опубликована в Telegram-канале IZ.RU.

Саакашвили остановил свою речь и попросил помощи врача, после чего два сотрудника вывели бывшего лидера Грузии из зала суда.

Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он вернулся на родину в трейлере с молочными продуктами. Сегодня в Тбилисском городском суде проходит заседание по делу о незаконном пересечении политиком государственной границы.

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