Обзор иноСМИ: хорошие новости для Турции и попытки ЕС отучиться от газа

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Фото: Reuters Reuters

Хорошие новости для Турции

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В конце прошлой недели из России пришла новость, напрямую касающаяся Турции: Роспотребнадзор снял ограничения на закупку перца, граната, винограда, апельсина и грейпфрута из Турции, так как содержание химикатов в них находится на допустимом уровне. Как отмечает Medya Günlüğü, овощи, фрукты и туристы часто становятся «объектами дипломатии» в мировой политике: когда страна делает или говорит что-то, что вам не нравится, вы наказываете ее, показывая «кнут», а если все хорошо - ей достается «пряник».

Последнее решение России напоминает об этой тактике, так что Турция, похоже, была вознаграждена, отмечает издание. Но за что? По версии Medya Günlüğü, причиной стала нейтральная позиция Турции в украинском кризисе - страна не присоединилась к санкциям Запада против РФ и помогла организовать российско-украинские переговоры.

«Российскую нефть заменяют венесуэльской»

22 апреля в США вступит в силу запрет на импорт российской нефти. Одной из стран, которые могли бы извлечь из этого выгоду, является Венесуэла, пишет The Economist. По данным банка Credit Suisse, в 2022 году экономика страны может вырасти в реальном выражении на 20 процентов благодаря нефтяной промышленности.

Еще в 2021 году Венесуэле удалось удвоить добычу примерно до 800 тысяч баррелей в сутки. Хотя это лишь небольшая часть от трех миллионов баррелей нефти, которые страна добывала в 90-х, этого более чем достаточно, чтобы заменить 199 тысяч баррелей нефти в день, импортируемых в США из России. Однако сейчас в Штатах действует полный запрет на венесуэльскую нефть, а президент Николас Мадуро официально объявлен преступником. Несмотря на это, в марте представители США встретились с венесуэльскими чиновниками и только после этой встречи ввели эмбарго на нефть из РФ. Опрошенные The Economist эксперты отметили, что Мадуро удалось значительно снизить инфляцию в своей стране, его рейтинг вырос и заключать сделки с США он будет только на своих условиях.

«Сможет ли ЕС отучить себя от российского газа?»

ЕС установил крайний срок до конца 2022 года, чтобы сократить на две трети импорт газа из России, но экономические и логистические препятствия могут оказаться непомерно высокими, пишет Financial Times. В 2021 году 34 процента поставок газа в ЕС был российскими, в основном они пришли по трубопроводам.

Увеличение импорта СПГ, как рассчитывают в ЕС, может заменить 50 миллиардов кубометров российского импорта. Еще десять миллиардов кубометров газа могут прийти из Норвегии и Алжира. В жилищном секторе зависимость от газа из РФ может снизиться на 14 миллиардов кубометров, если все домохозяйства ЕС понизят температуру на один градус. Также могут помочь различные сторонние источники и способы получения энергии - пищевые отходы, навоз, солнечные панели, тепловые насосы. Однако газовая инфраструктура ЕС усложняет поставки СПГ, а многие его производители уже связаны с Азией долгосрочными контрактами. ЕС придется платить премию, чтобы победить Китай, Японию и Южную Корею в борьбе за имеющиеся грузы СПГ.

«Россия замыкает цикл - от фермы к столу»

С введением новых пакетов санкций против России можно ожидать глобального передела рынков, так как большая часть российского экспорта будет перенаправлена в нейтральные страны, в основном из Азии, Африки и Латинской Америки, рассказал изданию «Факти» болгарский экономист Григор Сарийски.

Введенные с 2014 года санкции вынудили Кремль проводить целенаправленную политику по выводу российской экономики на самоокупаемость, чтобы создать замкнутый цикл «от фермы к столу». В России действует жесткая политика местного производства растительного сырья, но и этим страна не ограничивается. Конечная цель - достичь уровня, при котором ни один компонент и ни один этап не будут зависеть от внешних поставок. Соотношение между объемом импорта и ВВП в РФ сейчас составляет 21 процент, а в ЕС - 43 процента. Это демонстрирует, насколько Россия менее уязвима к санкциям, отметил Сарийски.

Как Россия может «напугать» Финляндию

Глава комиссии финского парламента по иностранным делам Юсси Халла-ахо заявил, что Россия может попытаться запугать Финляндию перед вступлением в НАТО или повлиять на страны-члены альянса. Об этом сообщает Kauppalehti.