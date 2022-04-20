Обзор иноСМИ: хорошие новости для Турции и попытки ЕС отучиться от газа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
В конце прошлой недели из России пришла новость, напрямую касающаяся Турции: Роспотребнадзор снял ограничения на закупку перца, граната, винограда, апельсина и грейпфрута из Турции, так как содержание химикатов в них находится на допустимом уровне. Как отмечает Medya Günlüğü, овощи, фрукты и туристы часто становятся «объектами дипломатии» в мировой политике: когда страна делает или говорит что-то, что вам не нравится, вы наказываете ее, показывая «кнут», а если все хорошо - ей достается «пряник».
Последнее решение России напоминает об этой тактике, так что Турция, похоже, была вознаграждена, отмечает издание. Но за что? По версии Medya Günlüğü, причиной стала нейтральная позиция Турции в украинском кризисе - страна не присоединилась к санкциям Запада против РФ и помогла организовать российско-украинские переговоры.
22 апреля в США вступит в силу запрет на импорт российской нефти. Одной из стран, которые могли бы извлечь из этого выгоду, является Венесуэла, пишет The Economist. По данным банка Credit Suisse, в 2022 году экономика страны может вырасти в реальном выражении на 20 процентов благодаря нефтяной промышленности.
Еще в 2021 году Венесуэле удалось удвоить добычу примерно до 800 тысяч баррелей в сутки. Хотя это лишь небольшая часть от трех миллионов баррелей нефти, которые страна добывала в 90-х, этого более чем достаточно, чтобы заменить 199 тысяч баррелей нефти в день, импортируемых в США из России. Однако сейчас в Штатах действует полный запрет на венесуэльскую нефть, а президент Николас Мадуро официально объявлен преступником. Несмотря на это, в марте представители США встретились с венесуэльскими чиновниками и только после этой встречи ввели эмбарго на нефть из РФ. Опрошенные The Economist эксперты отметили, что Мадуро удалось значительно снизить инфляцию в своей стране, его рейтинг вырос и заключать сделки с США он будет только на своих условиях.
ЕС установил крайний срок до конца 2022 года, чтобы сократить на две трети импорт газа из России, но экономические и логистические препятствия могут оказаться непомерно высокими, пишет Financial Times. В 2021 году 34 процента поставок газа в ЕС был российскими, в основном они пришли по трубопроводам.
Увеличение импорта СПГ, как рассчитывают в ЕС, может заменить 50 миллиардов кубометров российского импорта. Еще десять миллиардов кубометров газа могут прийти из Норвегии и Алжира. В жилищном секторе зависимость от газа из РФ может снизиться на 14 миллиардов кубометров, если все домохозяйства ЕС понизят температуру на один градус. Также могут помочь различные сторонние источники и способы получения энергии - пищевые отходы, навоз, солнечные панели, тепловые насосы. Однако газовая инфраструктура ЕС усложняет поставки СПГ, а многие его производители уже связаны с Азией долгосрочными контрактами. ЕС придется платить премию, чтобы победить Китай, Японию и Южную Корею в борьбе за имеющиеся грузы СПГ.
С введением новых пакетов санкций против России можно ожидать глобального передела рынков, так как большая часть российского экспорта будет перенаправлена в нейтральные страны, в основном из Азии, Африки и Латинской Америки, рассказал изданию «Факти» болгарский экономист Григор Сарийски.
Введенные с 2014 года санкции вынудили Кремль проводить целенаправленную политику по выводу российской экономики на самоокупаемость, чтобы создать замкнутый цикл «от фермы к столу». В России действует жесткая политика местного производства растительного сырья, но и этим страна не ограничивается. Конечная цель - достичь уровня, при котором ни один компонент и ни один этап не будут зависеть от внешних поставок. Соотношение между объемом импорта и ВВП в РФ сейчас составляет 21 процент, а в ЕС - 43 процента. Это демонстрирует, насколько Россия менее уязвима к санкциям, отметил Сарийски.
Глава комиссии финского парламента по иностранным делам Юсси Халла-ахо заявил, что Россия может попытаться запугать Финляндию перед вступлением в НАТО или повлиять на страны-члены альянса. Об этом сообщает Kauppalehti.
Одним из возможных вариантов развития событий Халла-ахо назвал «захват небольшой, ограниченной территории из удаленного района»: «Это создает пограничный конфликт без единого выстрела. Это бы всех напугало». По мнению Халла-ахо, самый большой риск кроется в периоде, когда Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, но еще не станет членом альянса.