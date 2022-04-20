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41 минуту назад

Австрийский парламент отказал Зеленскому в видеообращении

Российская Газета

В Национальном совете Австрии не было принято решения о видеообращении президента Украины Владимира Зеленского. Оппозиционная партия "Австрийская партия свободы" заблокировала приглашение украинского представителя. Руководство парламента выступает за достижения единого мнения по этому вопросу, пишет газета Kleine Zeitung.

Австрийский парламент отказал Зеленскому в видеообращении
Фото: ReutersReuters

"Свободники" напоминают о положении, согласно которому иностранные президенты или премьер-министры в принципе не имеют права говорить в Национальном совете. Несколько лет назад право голоса было распространено на парламентариев ЕС. А с 2016 года также можно пригласить "выдающихся деятелей европейской и международной политики" для "выступления с заявлением по конкретному вопросу". Прецедент был создан во время визита Генерального секретаря ООН.

Председатель Национального совета Вольфганг Соботка подтвердил, что президиум не отступит от принципа единодушия. В ходе дебатов мнения по приглашению Зеленского разошлись. Парламентская фракция социалистов (СПА), находящаяся сейчас в оппозиции, заявила, что "не будет стоять на пути", но готова обсуждать это вопрос в ходе прений.

В мире,Вольфганг Соботка,Владимир Зеленский,ООН,ЕС,
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