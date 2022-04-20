Австрийский парламент отказал Зеленскому в видеообращении

В Национальном совете Австрии не было принято решения о видеообращении президента Украины Владимира Зеленского . Оппозиционная партия "Австрийская партия свободы" заблокировала приглашение украинского представителя. Руководство парламента выступает за достижения единого мнения по этому вопросу, пишет газета Kleine Zeitung.

"Свободники" напоминают о положении, согласно которому иностранные президенты или премьер-министры в принципе не имеют права говорить в Национальном совете. Несколько лет назад право голоса было распространено на парламентариев ЕС. А с 2016 года также можно пригласить "выдающихся деятелей европейской и международной политики" для "выступления с заявлением по конкретному вопросу". Прецедент был создан во время визита Генерального секретаря ООН.