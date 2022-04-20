Израиль готов принять в Иерусалиме Путина и Зеленского

Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, передает ТАСС.

Фото: Gleb Garanich/Sputnik/Reuters Gleb Garanich/Sputnik/Reuters

«Но опять же они (Путин и Зеленский — прим.) должны принять соответствующее решение», — сказал израильский дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Иерусалим можно сделать местом для переговоров с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.