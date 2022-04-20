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32 минуты назад

США обвинили в участии в боевых действиях на Украине

Lenta.ru

Словацкий политолог Эдуард Хмелар обвинил США в участии в боевых действиях на Украине. Его слова приводит Parlamentni listy.

США обвинили в участии в боевых действиях на Украине
Фото: ReutersReuters

Хмелар считает, что поставляя вооружения и боеприпасы на Украину, Вашингтон опосредованно участвует в боевых действиях. По его мнению, Соединенные Штаты намерено затягивают конфликт в своих геополитических интересах.

«Пентагон сам признает, что отправляет украинцам от восьми до десяти самолетов в день с оружием и боеприпасами. Значит, США участвуют в боевых действиях, пусть и опосредованно, то есть намеренно затягивают кровопролитие чужими руками!» — заявил политолог.

По его словам, американская сторона «спланировала все заранее», и российская спецоперация на Украине «упростила ситуацию для них».

Хмелар считает, что наибольшие потери понесет Европейский союз. По его мнению, ситуация на Украине может «лишить Европу значимости в мире». «В Чехии и Словакии распространено мнение о том, что Россия постепенно теряет друзей. СМИ поддерживают иллюзию, что весь мир объединился против России, и она осталась в одиночестве. Но это полный нонсенс», — сказал он.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия направила ноту всем странам по поводу поставок вооружений Украине, в том числе Соединенным Штатам. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, заявила, что США «не будут спекулировать на пустых угрозах» российских властей.

В мире,Мария Захарова,МИД России,Пентагон,ЕС,
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