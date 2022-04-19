Шольц назвал "катастрофой" для РФ воздействие санкций

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что санкции оказывают очевидное воздействие на экономику РФ. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран. В переговорах приняли участие президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, Польши Анджей Дуда, Румынии Клаус Йоханнис, премьеры Великобритании Борис Джонсон, Италии Марио Драги, Японии Фумио Кисида, а также глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Наши меры жестко бьют по России. <...> Санкции имеют очень-очень ясный эффект", - считает канцлер. "Собственно говоря, для экономики России предсказывали на этот год сильный рост", - заметил он.
По его словам, эксперты исходят из того, что ее спад составит минимум 8,5% и что инфляция может достигнуть 25%.
"Это катастрофа для России и непосредственное следствие наступательной войны против Украины", - утверждал Шольц.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.