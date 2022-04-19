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13 минут назад

Шольц назвал "катастрофой" для РФ воздействие западных санкций на ее экономику

ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что санкции оказывают очевидное воздействие на экономику РФ. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран. В переговорах приняли участие президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, Польши Анджей Дуда, Румынии Клаус Йоханнис, премьеры Великобритании Борис Джонсон, Италии Марио Драги, Японии Фумио Кисида, а также глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Шольц назвал "катастрофой" для РФ воздействие санкций
Фото: ReutersReuters

"Наши меры жестко бьют по России. <...> Санкции имеют очень-очень ясный эффект", - считает канцлер. "Собственно говоря, для экономики России предсказывали на этот год сильный рост", - заметил он.

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По его словам, эксперты исходят из того, что ее спад составит минимум 8,5% и что инфляция может достигнуть 25%.

"Это катастрофа для России и непосредственное следствие наступательной войны против Украины", - утверждал Шольц.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

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