Шольц назвал "катастрофой" для РФ воздействие санкций

"Наши меры жестко бьют по России. <...> Санкции имеют очень-очень ясный эффект", - считает канцлер. "Собственно говоря, для экономики России предсказывали на этот год сильный рост", - заметил он.

По его словам, эксперты исходят из того, что ее спад составит минимум 8,5% и что инфляция может достигнуть 25%.

"Это катастрофа для России и непосредственное следствие наступательной войны против Украины", - утверждал Шольц.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.