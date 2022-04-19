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44 минуты назад

В ДНР сообщили, что с «Азовстали» по гумкоридорам никто не вышел

ТК «Звезда»

Около 140 жителей соседних с «Азовсталью» домов смогли эвакуироваться по гуманитарным коридорам, воспользовавшись введенным «режимом тишины». Непосредственно с самого комбината никто не вышел. Об этом «Звезде» сообщил руководитель администрации главы ДНР.

В ДНР сообщили, что с «Азовстали» по гумкоридорам никто не вышел
Фото: арар

«С самой "Азовстали" никто не выбрался, но воспользовавшись тишиной из домов, которые в непосредственной близости к пункту пропуска "Азовстали", порядка 140 человек вышли», - сообщил руководитель главы администрации ДНР Алексей Никоноров.

Ранее начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев выразил уверенность в том, что сообщения о находящихся на территории комбината «Азовсталь» мирных людях являются информационным вбросом, придуманным для спасения националистов. Генерал-полковник пообещал при выходе через гумкоридоры безопасность гражданским лицам и гарантировал возможность самостоятельно выбрать направление для эвакуации.

Мизинцев назвал терроризмом использование мирных людей в качестве «живого щита», а ответственных за подобные действия как на территории комбината, так и среди представителей власти - преступниками. Российские военные сегодня в 14:00 по московскому времени открыли гумкоридор, по которому сложившие оружие украинские боевики могут выйти с территории мариупольского комбината «Азовсталь», не опасаясь за свою жизнь.

В мире,Армия,Михаил Мизинцев,Алексей Никоноров,НЦУО РФ,
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