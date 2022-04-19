Кабмин Латвии объявил в стране до 31 декабря энергетический кризис в поставках нефтепродуктов. Об этом сообщило во вторник латвийское информационное агентство LETA со ссылкой на распоряжение правительства.

В соответствии с принятым решением, разрешен выпуск на рынок "резервов безопасности нефтепродуктов" и устанавливается обязанность держателей запасов нефтепродуктов подготовить их к выпуску. Вместе с тем лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов, а также поставщики критически важных услуг имеют право обращаться в Государственное бюро контроля за строительством (ГБКС) за разрешением на закупку нефтепродуктов из резервов безопасности. Уточняется, что учреждением, ответственным за координацию деятельности в период государственного энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов, будет являться Государственный кризисный центр по энергетике.

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Контроль за выполнением распоряжения будет осуществляться Государственной полицией и Службой государственных доходов. Эти ведомства также будут следить за тем, чтобы не производился вывоз нефтепродуктов из Латвии.

Как пояснил министр экономики Янис Витенбергс, такое решение правительства обеспечит выход из ситуации в случае дефицита на рынке топлива. В настоящее время у Латвии имеются запасы нефти, которые позволят народному хозяйству функционировать в течение 90 дней. Он также добавил, что в текущей геополитической ситуации существуют риски несмотря на то, что обстановка в сфере торговли топливом стабильна, и сообщений о том, что поставки могут быть прекращены, нет.

Власти Латвии решили в максимально возможные сроки отказаться от закупок российского газа, рассчитывая заменить его американским сжиженным природным газом. Об этом заявил министр экономики республики Янис Витенбергс. Его слова приводит ТАСС.

«Латвия приняла четкое решение об отказе от импорта российского газа, поэтому рассматривает поставки сжиженного природного газа из США как весьма перспективную альтернативу», — сказал на форуме по трансатлантической энергетической безопасности в Соединенных Штатах Витенбергс.

Затем он обратился к американским газовым компаниям и разработчикам инфраструктуры с просьбой завязать сотрудничество с Латвией в рамках согласования долгосрочных поставок сжиженного газа и строительства терминала для его приема.

С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, сообщает издание Jauns.lv, ссылаясь на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса.

Страны Балтии

Баррис заявил, что страны Балтии получают газ по двум каналам — через Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. По его словам, заявление России об оплате топлива только за рубли стало сигналом о прекращении поставок из страны, поэтому на них «больше нельзя полагаться».

С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше



Улдис Барисс

Председатель АО Conexus Baltic Grid

При этом руководитель Conexus Baltic Grid отметил, что на данный момент в Инчукалнском газохранилище «нетипично много газа для этого периода», поэтому он не увидел повода для беспокойства на ближайшие месяцы.

2 апреля первая в Евросоюзе страна полностью отказалась от российского газа. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс принял такое решение. Миннэнерго республики заявило, что спрос страны на топливо удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ).

Причины

23 марта президент России Владимир Путин объявил о переводе расчетов за поставки газа в недружественные страны в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, включая доллар и евро. Это необходимо сделать в кратчайшие сроки, призвал глава государства.

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Россия объявила недружественными

Кроме того, Путин поручил Центробанку и правительству в течение недели установить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Он объяснил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, указанными в контрактах. При этом изменится только валюта платежа.

1 апреля «Газпром» начал рассылать импортерам уведомления о новом порядке оплаты газа. «Уведомления о новом порядке расчетов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам», — подчеркнули в компании.

Реакция Европы

Европа отвергла требование России оплачивать газ в рублях. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер. Страны G7 также отказались оплачивать поставки российского газа в рублях. По их мнению, требование Москвы нарушает действующие контракты.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной оплату российского газа рублями. Представитель премьер-министра Бориса Джонсона также заявил об отказе Великобритании платить за голубое топливо из России в рублях.

Российский газ перестал перестал поступать из Польши в Германию. Физический поток топлива по трубопроводу Ямал — Европа на границе двух стран стал нулевым. Однако позже стало известно, что «Газпром» забронировал дополнительные мощности газопровода Ямал — Европа.

Последствия

Премьер Венгрии Виктор Орбан полагает, что Евросоюз не заменит российский газ американским. Поэтому альтернативы топливу из России не будет, уверен он.

Политолог Пьер-Эммануэль Томанн предположил, что Европа столкнется с проблемами при отказе платить за российский газ в рублях. В частности, решение спровоцирует всплеск цен и создаст сложности как для промышленности, так и для самих граждан.

В свою очередь инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов заявил, что прекращение поставок российского газа в Европу повлечет за собой катастрофические последствия для ее энергетики. Он допустил, что стоимость голубого топлива может вырасти до пяти тысяч долларов за кубометр.

Страны Прибалтики смогут справиться в следующем отопительном сезоне и без российского газа, хотя он и может быть не очень комфортным, рассказала премьер Литвы Ингрида Шимоните. Ее оценки в эфире местной радиостанции цитирует РИА Новости.

По словам политика, объемов газа с Клайпедского СПГ-терминала и другой инфраструктуры, в частности в Латвии, должно хватить всем трем странам региона.

«В общем пакете все три страны могли бы функционировать, но это уже не будет очень комфортным функционированием», — объяснила Шимоните.

Теоретически, пояснила она, при исключительно холодной зиме и росте потребления газа возможны и ограничения для отдельных крупных потребителей.

В начале апреля Литва первой в Евросоюзе полностью отказалась от экспорта природного газа из России. По данным Минэнерго республики, спрос страны на весь газ удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ). Отмечается, что три больших груза сжиженного газа будут поступать на ТСПГ ежемесячно.

Для отключения Латвии от единой электросети с Россией и Белоруссией есть готовые политические решения, однако физические ограничения не позволяют это осуществить, полагает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в беседе с изданием Tvnet. Он отметил, что в будущем Латвия также планирует постепенно снижать долю электроэнергии, производимой с использованием природного газа. По словам премьера, это приведёт как к более надёжному энергоснабжению, так и к снижению цен.

В настоящее время делается всё, чтобы ускорить процесс десинхронизации с российско-белорусской электросетью, но такое решение требует второго интерконнектора между Польшей и Литвой, который находится в стадии строительства, — говорится в статье.

В начале 2017 года Центр энергетической безопасности (структурное подразделение НАТО) подготовил секретный доклад, посвященный рискам энергозависимости стран Балтии от поставок из России. В связи с этим Эстония, Латвия и Литва провели ряд консультаций и в сентябре 2017 года приняли решение о выходе из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) к 2025 году. Страны Балтии намерены подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться энергетической независимости от РФ.

Ранее министр экономики Лавтии Янис Витенбергс заявил, что природный газ не будет закупаться у России. Газ планируется хранить в Инчукалнском подземном газохранилище. По его словам, Латвия создаст резерв природного газа объемом 2 ТВт.ч для снижения риска десинхронизации системы электроснабжения.