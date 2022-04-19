Озвучен срок предварительного ответа на заявку Киева по вступлению в ЕС

Еврокомиссия планирует в июне дать предварительное заключение по поводу заявки Украины на вступление в ЕС. Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет РИА Новости.

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28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Позднее находившаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинским властям специальную анкету для будущих кандидатов в члены ЕС.

Осведомленные источники сообщили, что Еврокомиссия намерена дать свою оценку по поводу вступления Украины в союз в преддверии встречи лидеров стран ЕС 23-24 июня.

При этом обычно Еврокомиссии требуется от 15 до 18 месяцев, чтобы дать подобное заключение, утверждают источники.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, заметил, что ЕК не собирается указывать конкретные сроки выполнения этой работы.