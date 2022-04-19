Озвучен срок предварительного ответа на заявку Киева по вступлению в ЕС

Еврокомиссия планирует в июне дать предварительное заключение по поводу заявки Украины на вступление в ЕС. Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет РИА Новости.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.
Позднее находившаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинским властям специальную анкету для будущих кандидатов в члены ЕС.
Осведомленные источники сообщили, что Еврокомиссия намерена дать свою оценку по поводу вступления Украины в союз в преддверии встречи лидеров стран ЕС 23-24 июня.
При этом обычно Еврокомиссии требуется от 15 до 18 месяцев, чтобы дать подобное заключение, утверждают источники.
В свою очередь представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, заметил, что ЕК не собирается указывать конкретные сроки выполнения этой работы.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».