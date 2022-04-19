Финляндия закрыла КПП для грузоперевозок на границе с Россией

Финляндия закрыла переход Париккала-Сюваору, расположенный на границе с Россией, и заморозила все планы по его развитию. Об этом сообщает портал телерадиовещания Yle.

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Отмечается, что движение приостановили на неопределенное время. В основном через пункт пропуска Париккала провозили древесину, о чем ранее договорились погранслужба юго-восточной Финляндии и российская сторона.

Причиной для закрытия перехода стали санкции Евросоюза, вступившие в силу 9 апреля. В пятом пакете ограничительных мер предусмотрен запрет на въезд грузового автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии на территорию ЕС. В связи с этим движение через пункт пропуска в Париккала сошло на нет.

Пересекать границу в МАПП Париккала-Сювяору ранее могли исключительно граждане России и Финляндии. Для прохождения пункта требовалось специальное разрешение.

Отмечается, что погранпункт в Париккала мог открыть новый маршрут из Петербурга в Савонлинну и другие приграничные города Финляндии, однако антироссийские санкции свели на нет его туристический потенциал.