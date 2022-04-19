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47 минут назад

Финляндия закрыла пункт пропуска на границе с Россией

Москва24

Финляндия закрыла переход Париккала-Сюваору, расположенный на границе с Россией, и заморозила все планы по его развитию. Об этом сообщает портал телерадиовещания Yle.

Финляндия закрыла КПП для грузоперевозок на границе с Россией
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что движение приостановили на неопределенное время. В основном через пункт пропуска Париккала провозили древесину, о чем ранее договорились погранслужба юго-восточной Финляндии и российская сторона.

Причиной для закрытия перехода стали санкции Евросоюза, вступившие в силу 9 апреля. В пятом пакете ограничительных мер предусмотрен запрет на въезд грузового автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии на территорию ЕС. В связи с этим движение через пункт пропуска в Париккала сошло на нет.

Пересекать границу в МАПП Париккала-Сювяору ранее могли исключительно граждане России и Финляндии. Для прохождения пункта требовалось специальное разрешение.

Отмечается, что погранпункт в Париккала мог открыть новый маршрут из Петербурга в Савонлинну и другие приграничные города Финляндии, однако антироссийские санкции свели на нет его туристический потенциал.

Ранее в Литве из-за санкций задержали свыше тысячи вагонов, следовавших в Калининград. По требованию литовских властей проводятся продолжительные проверки номенклатуры перевозимого товара и сведений о платеже за перевозку. Уточняется, что такие проверки занимают в среднем от одной до двух недель, из-за чего доставка грузов серьезно задерживается, а вагоны страдают от действий вандалов.

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