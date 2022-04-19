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23 минуты назад

Додик: Республика Сербская не откажется от сотрудничества с Москвой

Алиса Селезнёва

Власти Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) не намерены вводить санкции против России и отказываться от сотрудничества с Москвой. Об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, пишет ТАСС.

Додик: Республика Сербская не откажется от сотрудничества с Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, заблокировав в том числе активы Банка России и некоторых российских банков.

При этом к санкциям отказалась присоединяться Сербия. Накануне стало известно, что сербские интеллектуалы направили петицию руководству страны с требованием до конца противостоять давлению Запада. По их мнению, сотрудничество с Россией — единственная гарантия сохранения Косова и Метохии в составе Сербии, а также дейтонского статуса Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.

В свою очередь глава сербского МВД Александр Вулин констатировал, что против страны из-за ее пророссийской позиции ведется гибридная война, выражающаяся в сообщениях о взрывных устройствах в самолетах и торговых центрах, пишет РИА Новости.

«Против Сербии ведется гибридная война, потому что она проводит самостоятельную политику и потому, что мы не ввели санкции против РФ. Таким образом нас наказывают. У нас есть сведения о том, кто стоит за этими нападениями», - отметил Вулин.

В мире,Александр Вулин,Милорад Додик,Владимир Путин,Банк России,ЕС,
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