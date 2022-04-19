Премьер-министр Польши Моравецкий посетит Львов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует посетить украинский Львов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу канцелярии премьера Михала Дворчика.
Предполагается, что визит премьера состоится во вторник, 19 апреля.
«По инициативе польского правительства создаются контейнерные городки для внутренних беженцев. Убежище в них найдут женщины и дети, бегущие с востока [Украины]», — подчеркнул Дворчик в соцсети.
В настоящий момент подробности визита Моравецкого на Украину не приводятся. Также нет данных, с кем и где встретится премьер Польши в ходе своего визита.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда отправился на Украину. Об этом заявлял представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох.
Также известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался в Киев тайным поездом из Польши.