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1 час назад

Премьер-министр Польши Моравецкий посетит Львов

Газета.Ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует посетить украинский Львов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу канцелярии премьера Михала Дворчика.

Премьер-министр Польши Моравецкий посетит Львов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что визит премьера состоится во вторник, 19 апреля.

«По инициативе польского правительства создаются контейнерные городки для внутренних беженцев. Убежище в них найдут женщины и дети, бегущие с востока [Украины]», — подчеркнул Дворчик в соцсети.

В настоящий момент подробности визита Моравецкого на Украину не приводятся. Также нет данных, с кем и где встретится премьер Польши в ходе своего визита.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда отправился на Украину. Об этом заявлял представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох.

Также известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался в Киев тайным поездом из Польши.

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