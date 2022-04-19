Премьер-министр Польши Моравецкий посетит Львов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует посетить украинский Львов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу канцелярии премьера Михала Дворчика.

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Предполагается, что визит премьера состоится во вторник, 19 апреля.

«По инициативе польского правительства создаются контейнерные городки для внутренних беженцев. Убежище в них найдут женщины и дети, бегущие с востока [Украины]», — подчеркнул Дворчик в соцсети.

В настоящий момент подробности визита Моравецкого на Украину не приводятся. Также нет данных, с кем и где встретится премьер Польши в ходе своего визита.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда отправился на Украину. Об этом заявлял представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох.