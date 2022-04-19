Экс-депутат Рады заявил о намерении просить защиту в России

Бывший депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива попросил политическое убежище в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Кива обвинил руководство Украины в «массовом уничтожении украинского народа», совершении «террористических актов против мирных граждан» и «физическом устранении неугодных».

Экс-депутат написал, что власти «без суда и следствия забили подвалы СБУ тысячами людей, которые подвергаются пыткам и казням». По словам Кивы, его несколько раз пытались похитить и хотят судить по статье о госизмене за публичное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.

«В сложившийся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России», - заявил Кива.

Ранее Кива рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) решила проверить его контакты с Россией.

По словам Кивы, спецслужба получила задание определить его российских «кураторов и политтехнологов», а также проверить его на наличие российского паспорта. В начале марта Киву исключили из «Оппозиционной платформы - За жизнь», Рада лишила его мандата.