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24 минуты назад

В Китае объяснили отказ Байдена посетить Киев

Lenta.ruиещё 9

Отказ президента США Джо Байдена посетить столицу Украины демонстрирует ограниченность возможностей Вашингтона в разрешении конфликта. Такое мнение выразил китайский обозреватель Чжу Фэн в материале для Global Times.

В Китае объяснили отказ Байдена посетить Киев
Фото: EPAEPA

«Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей», — сказано в статье.

По словам публициста, нерешительность американского лидера также сигнализирует о желании Белого дома использовать украинскую сторону ради военной прибыли. Чжу Фэн назвал сообщения о планах Байдена приехать в Киев «мыльной оперой» для демонстрации «поддержки Украины».

Ранее Байден заявил, что не знает, посетит ли он Украину во время специальной военной операции. «Ответ следующий: я не знаю», — сказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Байдену приехать на Украину. При этом украинский лидер признал, что окончательное решение о поездке остается за американским коллегой, поскольку следует исходить из возможности обеспечить его безопасность.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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