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10 минут назад

США предупредили Китай о серьезных последствиях в случае помощи России

News.ru

Начальник пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Китаю грозят серьёзные последствия в случае помощи Москве. Речь идёт о поставках вооружения в Россию и помощи в обходе санкций, приводит слова Прайса, сказанные на брифинге, ТАСС.

США предупредили Китай о серьезных последствиях в случае помощи России
Фото: ReutersReuters

Мы продолжим отслеживать уровень поддержки Китая России. Если Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции, то наступят серьёзные последствия не только с нашей стороны, но также со стороны наших союзников и партнёров, — предупредил официальный представитель Госдепа.

Минфин США заявил, что Америка хочет сплотить все страны против России посредством санкций. В сообщении, опубликованном на сайте государственного органа, говорится о «глобальной экономической коалиции», нацеленной на разрушение экономики России.

Китай купил российский уголь и нефть за юани

Ранее китайская газета Global Times в редакционной статье сообщила, что США рассчитывают, что конфликт на Украине продлится как можно дольше. Это принесёт Вашингтону серьёзную выгоду.

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