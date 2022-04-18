США предупредили Китай о серьезных последствиях в случае помощи России

Мы продолжим отслеживать уровень поддержки Китая России. Если Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции, то наступят серьёзные последствия не только с нашей стороны, но также со стороны наших союзников и партнёров, — предупредил официальный представитель Госдепа.