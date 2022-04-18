Британцы осудили пленных наемников за просьбу к Джонсону обменять их на Медведчука

Читатели таблоида Daily Express раскритиковали сдавшихся российским войскам в Мариуполе британцев за их обращение к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой обменять их на задержанного на Украине главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Их комментарии приводит «ИноСМИ».

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«Никакого обмена. Их там в принципе быть не должно. Это не их война», — написал пользователь с ником SirWalterRaleigh.

По мнению workingclass12345, EUhater666, Rob Mca, TROUT_TICKLER и JP red dog, наемники знали о подстерегающих их на Украине опасностях и все равно поехали туда, поэтому сейчас не заслуживают никакого сочувствия.

«Зеленский не вылезает из телевизора и все зазывает иностранных боевиков. Так что поглядим, как он отреагирует на их просьбы о помощи. Держу пари, он их попросту проигнорирует. Наше правительство велело им никуда не ехать. И вот результат», — отметила Alisa.

Пользователь с ником Bertie Wooster уверен, что также на помощь наемникам не придет и британское правительство. При этом Trudi432 и Hindsight заявили, что пленные британцы своими действиями только дали президенту России Владимиру Путину «предлог, чтобы шантажировать и втянуть Великобританию в украинский конфликт».