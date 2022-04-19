В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
3 часа назад

Бразилия поддержала участие России в заседании G20

Lenta.ruиещё 13

Глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса заявил, что правительство страны поддерживает участие России на заседании «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает ТАСС.

Бразилия поддержала участие России в заседании G20
Фото: ераера

«Я разговаривал по этому вопросу с моим коллегой, главой МИД Индонезии (страна-председатель G20 — прим. «Ленты.ру») и имел возможность четко заявить о нашей позиции. Мы очень хотим, чтобы Россия смогла принять участие в министерской встрече G20 и, конечно же, в саммите лидеров в ноябре этого года», — сказал министр.

По его словам, исключение России не поможет найти решение «той насущной проблемы, с которой мы столкнулись сейчас». Франса также заявил о необходимости скорейшего «прекращения враждебных действий на поле боя» и установления диалога между Москвой и Киевом. Он добавил, что стороны должны прийти к долгосрочному перемирию в рамках международного права.

Франса назвал «исключение любой из этих стран» из любых международных форматов санкцией и цензурой.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что глава Минфина США не будет присутствовать на встречах «Большой двадцатки» при участии России.

«Отмечу, что наш представитель там, глава Минфина ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия», — пояснила Псаки.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон выступает за исключение России из «Большой двадцатки», и призвал пригласить Украину на место РФ для участия в будущем саммите.

В мире,Джозеф Байден,Казначейство США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители