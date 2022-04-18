Макрон продемонстрировал волосатую грудь под расстегнутой рубашкой

СМИ уличили президента Франции Эммануэля Макрона в попытке переманить молодых избирателей с помощью фотографий в расстегнутой рубашке.

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Официальный фотограф Макрона опубликовал серию закулисных снимков французского лидера. На одной из фотографий Макрон сидит на диване в расстегнутой на несколько пуговиц рубашке, демонстрируя волосатую грудь.

Журналисты Daily Mail сравнили Макрона на этом фото с актерами Шоном Коннери и Бертом Рейнолдсом, а также теннисистом Роджером Федерером. Все они известны своей обильной растительностью на груди.

Издание отмечает, что для победы на выборах действующему президенту нужно привлечь на свою сторону молодых избирателей, которые больше симпатизируют его сопернице Марин Ле Пен.

В марте Эммануэль Макрон появился в Елисейском дворце в джинсах и толстовке и с щетиной на лице. СМИ заподозрили, что французский лидер решил копировать стиль украинского президента Владимира Зеленского, который с начала спецоперации носит щетину и неформальную одежду защитного цвета.