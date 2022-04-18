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41 минуту назад

Макрон продемонстрировал волосатую грудь под расстегнутой рубашкой

Вероника Полынина

СМИ уличили президента Франции Эммануэля Макрона в попытке переманить молодых избирателей с помощью фотографий в расстегнутой рубашке.

Макрон продемонстрировал волосатую грудь под расстегнутой рубашкой
Фото: соцсетисоцсети

Официальный фотограф Макрона опубликовал серию закулисных снимков французского лидера. На одной из фотографий Макрон сидит на диване в расстегнутой на несколько пуговиц рубашке, демонстрируя волосатую грудь.

Журналисты Daily Mail сравнили Макрона на этом фото с актерами Шоном Коннери и Бертом Рейнолдсом, а также теннисистом Роджером Федерером. Все они известны своей обильной растительностью на груди.

Издание отмечает, что для победы на выборах действующему президенту нужно привлечь на свою сторону молодых избирателей, которые больше симпатизируют его сопернице Марин Ле Пен.

В марте Эммануэль Макрон появился в Елисейском дворце в джинсах и толстовке и с щетиной на лице. СМИ заподозрили, что французский лидер решил копировать стиль украинского президента Владимира Зеленского, который с начала спецоперации носит щетину и неформальную одежду защитного цвета.

Первый тур выборов президента Франции состоялся 10 апреля. По его итогам действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а его главная соперница Марин Ле Пен — 23,15%. Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре голосования, который пройдет 24 апреля.

В мире,Берт Рейнолдс,Эммануэль Макрон,Шон Коннери,Владимир Зеленский,Марин Ле Пен,Роджер Федерер,
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