Ливия заявила о невозможности нарастить поставки нефти в ЕС

«Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у нее сейчас нет», — сказал Аун.

Стоит отметить, что о невозможности увеличения экспорта газа Аун сообщал еще в феврале 2022 года. Тогда он отмечал, что объемы топлива, которые ранее направлялись в Италию, в настоящее время используются для нужд электростанций и других объектов внутри Ливии. Также он подчеркивал, что страна сможет заменить российскую нефть в ЕС собственной не ранее чем через пять-семь лет.