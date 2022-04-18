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42 минуты назад

Ливия заявила о невозможности нарастить поставки нефти в ЕС

Елена Прошина

Министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун заявил, что страна на данный момент не способна увеличить поставки топлива в Евросоюз. Его слова приводит «РИА Новости».

Ливия заявила о невозможности нарастить поставки нефти в ЕС
Фото: РамблерРамблер

«Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у нее сейчас нет», — сказал Аун.

Он пояснил, что рост добычи нефти в стране требует окончания модернизации объектов при наличии эффективного и прозрачного управления.

Стоит отметить, что о невозможности увеличения экспорта газа Аун сообщал еще в феврале 2022 года. Тогда он отмечал, что объемы топлива, которые ранее направлялись в Италию, в настоящее время используются для нужд электростанций и других объектов внутри Ливии. Также он подчеркивал, что страна сможет заменить российскую нефть в ЕС собственной не ранее чем через пять-семь лет.

В мире,ЕС,
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