Новое фото Макрона вызвало бурную реакцию в Сети

Официальный фотограф президента Франции Эммануэля Макрона опубликовал серию его «закулисных» снимков в преддверии второго тура голосования на президентских выборах. Журналисты Daily Mail уличили главу государства в попытке привлечь избирателей среди молодежи необычным методом.

Фото: @soazigdelamoissonniere @soazigdelamoissonniere

На фото, о которых идет речь, Макрон запечатлен в неформальной обстановке — он позирует перед камерой, сидя на кожаном диване в брюках и слегка расстегнутой белой рубашке, из-под которой видна волосатая грудь. При этом один рукав у него закатан, а сам герой фотосессии в кадр не смотрит.

Авторы материала отметили, что снимки вызвали бурную реакцию в соцсетях, и предположили, что, вероятно, именно на это и рассчитывал французский лидер — ему необходимо было заручиться поддержкой и вниманием молодых людей, которые активно начали проявлять симпатию ко второму кандидату на пост президента Марин Ле Пен.

Пользователи в большинстве публикаций сравнивали Макрона с другими знаменитостями, известными густой растительностью на груди — в частности, швейцарским теннисистом Роджером Федерером, а также британским актером Шоном Коннери и американским артистом Бертом Рейнольдсом.

В марте модный обозреватель Daily Mail пришла к выводу, что французский президент пытается скопировать украинского коллегу Владимира Зеленского. Тогда он резко сменил имидж — на смену деловому костюму пришла стильная щетина и псевдоармейский брендинг. Таким образом, он, вероятно, хотел не только создать видимость тщательной работы, но и приблизиться к образу украинского лидера, который буквально «переписал правила политической презентации» после начала российской спецоперации на Украине.