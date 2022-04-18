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26 минут назад

"Исламское государство" пригрозило терактами Европе

Российская Газета

Запрещенная в РФ группировка "Исламское государство" (ИГ) пообещала в воскресенье "отомстить" за своего предыдущего лидера, который умер в феврале, и призвала своих сторонников воспользоваться ситуацией на Украине для возобновления атак в Европе.

«Исламское государство» пригрозило терактами Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

3 февраля президент США Байден сообщил о гибели бывшего лидера ИГ (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курачи, подорвавшего себя во время операции спецназа США на северо-западе Сирии, регионе, находящемся под контролем джихадистов. Его кончина, как и смерть бывшего пресс-секретаря группировки, была подтверждена ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) 10 марта, сообщает информационное агентство Belga.

Абу Хассан аль-Хашими аль-Курачи, новый лидер радикальной суннитской организации, третий с момента ее создания, до сих пор не выступал с публичными заявлениями. После стремительного подъема в 2014 году в Ираке и соседней Сирии и завоевания обширных территорий самопровозглашенный "халифат" ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) был свергнут под ударом последовательных наступлений в этих двух странах соответственно в 2017 и 2019 годах.

Однако "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в РФ) "сохраняет в значительной степени тайное присутствие в Ираке и Сирии и возглавляет постоянные повстанческие действия по обе стороны границы между двумя странами", говорится в отчете ООН. По оценке экспертов в сфере антитеррора, в этих двух странах джихадистская организация сохранила "до 10 тысяч активных бойцов". Организация ИГИЛ (запрещена в РФ) также взяла на себя ответственность за последние теракты в Афганистане и Пакистане, а связанные с ней джихадистские группировки также действуют в Африке.

В мире,ООН,Исламское государство,
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