«Исламское государство» пригрозило терактами Европе

Запрещенная в РФ группировка "Исламское государство" (ИГ) пообещала в воскресенье "отомстить" за своего предыдущего лидера, который умер в феврале, и призвала своих сторонников воспользоваться ситуацией на Украине для возобновления атак в Европе.

3 февраля президент США Байден сообщил о гибели бывшего лидера ИГ (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курачи, подорвавшего себя во время операции спецназа США на северо-западе Сирии, регионе, находящемся под контролем джихадистов. Его кончина, как и смерть бывшего пресс-секретаря группировки, была подтверждена ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) 10 марта, сообщает информационное агентство Belga.

Абу Хассан аль-Хашими аль-Курачи, новый лидер радикальной суннитской организации, третий с момента ее создания, до сих пор не выступал с публичными заявлениями. После стремительного подъема в 2014 году в Ираке и соседней Сирии и завоевания обширных территорий самопровозглашенный "халифат" ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) был свергнут под ударом последовательных наступлений в этих двух странах соответственно в 2017 и 2019 годах.