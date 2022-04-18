Россия может принять участие в саммите G20 онлайн

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что не исключает участия России в министерской встрече G20 в режиме онлайн.

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«Страна — председатель G20 Индонезия разослала приглашения для участия всем странам. Что касается того, как каждая из стран будет действовать, то есть такая информация, что российский министр финансов будет участвовать в режиме онлайн», — цитирует РИА Новости Судзуки.

По его словам, всеми деталями занимается Индонезия.

При этом министр отметил, что Япония не может каким-то образом комментировать вопросы участия или неучастия других стран.

В конце марта Индонезия заявила, что планирует пригласить президента России Владимира Путина и всех других лидеров, стремясь «оставаться беспристрастной» в качестве принимающей стороны.

Американский лидер Джо Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки».

Но он признал, что это решение — за странами G20.