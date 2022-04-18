Россия может принять участие в саммите G20 онлайн

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что не исключает участия России в министерской встрече G20 в режиме онлайн.
«Страна — председатель G20 Индонезия разослала приглашения для участия всем странам. Что касается того, как каждая из стран будет действовать, то есть такая информация, что российский министр финансов будет участвовать в режиме онлайн», — цитирует РИА Новости Судзуки.
По его словам, всеми деталями занимается Индонезия.
При этом министр отметил, что Япония не может каким-то образом комментировать вопросы участия или неучастия других стран.
В конце марта Индонезия заявила, что планирует пригласить президента России Владимира Путина и всех других лидеров, стремясь «оставаться беспристрастной» в качестве принимающей стороны.
Американский лидер Джо Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки».
Но он признал, что это решение — за странами G20.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что формат G20 важен, но в нынешних условиях исключение из него было бы для России «не смертельным».