Урсула фон дер Ляйен предсказала "государственное банкротство России"

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью BILD am Sonntag заявила, что ограничительные меры со стороны западных стран оказали деструктивное воздействие на российскую экономику, банкротство РФ неизбежно. Об этом пишет ТАСС.

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«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%». Поэтому, по ее мнению, «государственное банкротство России - это лишь вопрос времени».

Отмечается, что 1 февраля 2022 года внешний госдолг РФ достигал $59,5 млрд. Значительную часть этой суммы составила задолженность по внешним облигационным займам ($38,97 млрд).

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал ранее, что страна будет гасить долги в валюте только в том случае, если российские валютные счета в заграничных банках будут разморожены. Если ответа от западных стран не будет, Москва в состоянии погашать и обслуживать свои обязательства в рублях.