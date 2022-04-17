Урсула фон дер Ляйен предсказала "государственное банкротство России"

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью BILD am Sonntag заявила, что ограничительные меры со стороны западных стран оказали деструктивное воздействие на российскую экономику, банкротство РФ неизбежно. Об этом пишет ТАСС.
«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», - подчеркнула фон дер Ляйен.
Она напомнила, что «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%». Поэтому, по ее мнению, «государственное банкротство России - это лишь вопрос времени».
Отмечается, что 1 февраля 2022 года внешний госдолг РФ достигал $59,5 млрд. Значительную часть этой суммы составила задолженность по внешним облигационным займам ($38,97 млрд).
Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал ранее, что страна будет гасить долги в валюте только в том случае, если российские валютные счета в заграничных банках будут разморожены. Если ответа от западных стран не будет, Москва в состоянии погашать и обслуживать свои обязательства в рублях.
Но, как отмечают эксперты, в этом случае произойдет существенное изменение условий обслуживания, что будет трактоваться как дефолт.