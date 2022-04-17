В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
32 минуты назад

Урсула фон дер Ляйен предсказала "государственное банкротство России"

Елена Прошина

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью BILD am Sonntag заявила, что ограничительные меры со стороны западных стран оказали деструктивное воздействие на российскую экономику, банкротство РФ неизбежно. Об этом пишет ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен предсказала "государственное банкротство России"
Фото: ReutersReuters

«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%». Поэтому, по ее мнению, «государственное банкротство России - это лишь вопрос времени».

Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС срочно поставить еще оружие на Украину

Отмечается, что 1 февраля 2022 года внешний госдолг РФ достигал $59,5 млрд. Значительную часть этой суммы составила задолженность по внешним облигационным займам ($38,97 млрд).

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал ранее, что страна будет гасить долги в валюте только в том случае, если российские валютные счета в заграничных банках будут разморожены. Если ответа от западных стран не будет, Москва в состоянии погашать и обслуживать свои обязательства в рублях.

Но, как отмечают эксперты, в этом случае произойдет существенное изменение условий обслуживания, что будет трактоваться как дефолт.

В мире,Антон Силуанов,Минфин России,Еврокомиссия,ЕС,
91
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители