Яхта Дерипаски прибыла в Турцию

Яхта российского алюминиевого магната Олега Дерипаски накануне прибыла в бухту недалеко от турецкого курорта Гечек. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Очевидцы видели, как 73-метровая яхта Clio прибыла к берегам Гечека. Судно стоит в бухте под флагом Каймановых островов.
Ранее в турецких портах пришвартовались две яхты, связанные с миллиардером Романом Абрамовичем.
«Все больше российских миллиардеров направляются в Турцию, спасаясь от западных санкций… Анкара в значительной степени зависит от импорта российских энергоносителей и туристов и стала убежищем для россиян. Многие из них вложили средства в турецкую недвижимость», - пишет издание.
Олег Дерипаска - основатель алюминиевого гиганта «Русал» - наравне с другими российскими магнатами попал под санкции США и ЕС.
Ранее сообщалось, что двадцать самых дорогих яхт России стоят дороже, чем корабли ВМФ, спущенные на воду в 2009-19 годах. Некоторые из яхт по габаритам и водоизмещению «больше ракетных крейсеров и даже внешне похожи на них».