Яхта Дерипаски прибыла в Турцию

Яхта российского алюминиевого магната Олега Дерипаски накануне прибыла в бухту недалеко от турецкого курорта Гечек. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

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Очевидцы видели, как 73-метровая яхта Clio прибыла к берегам Гечека. Судно стоит в бухте под флагом Каймановых островов.

Ранее в турецких портах пришвартовались две яхты, связанные с миллиардером Романом Абрамовичем.

«Все больше российских миллиардеров направляются в Турцию, спасаясь от западных санкций… Анкара в значительной степени зависит от импорта российских энергоносителей и туристов и стала убежищем для россиян. Многие из них вложили средства в турецкую недвижимость», - пишет издание.

Олег Дерипаска - основатель алюминиевого гиганта «Русал» - наравне с другими российскими магнатами попал под санкции США и ЕС.