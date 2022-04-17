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29 минут назад

Яхта Дерипаски прибыла в Турцию

Елена Прошина

Яхта российского алюминиевого магната Олега Дерипаски накануне прибыла в бухту недалеко от турецкого курорта Гечек. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Яхта Дерипаски прибыла в Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Очевидцы видели, как 73-метровая яхта Clio прибыла к берегам Гечека. Судно стоит в бухте под флагом Каймановых островов.

Ранее в турецких портах пришвартовались две яхты, связанные с миллиардером Романом Абрамовичем.

«Все больше российских миллиардеров направляются в Турцию, спасаясь от западных санкций… Анкара в значительной степени зависит от импорта российских энергоносителей и туристов и стала убежищем для россиян. Многие из них вложили средства в турецкую недвижимость», - пишет издание.

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Олег Дерипаска - основатель алюминиевого гиганта «Русал» - наравне с другими российскими магнатами попал под санкции США и ЕС.

Ранее сообщалось, что двадцать самых дорогих яхт России стоят дороже, чем корабли ВМФ, спущенные на воду в 2009-19 годах. Некоторые из яхт по габаритам и водоизмещению «больше ракетных крейсеров и даже внешне похожи на них».

В мире,Роман Абрамович,Олег Дерипаска,Русал,ЕС,
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