Антироссийская политика США из-за конфликта на Украине подтолкнет Европу к хаосу. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times.

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«Америка использует украинский конфликт в качестве рекламы НАТО. При этом коллективная безопасность участников альянса полностью основана на противостоянии России», — пишет Global Times.

По словам авторов статьи, такая политика США приведет Европу к чувству коллективной незащищенности и еще больше подтолкнет ее к хаосу.

В материале отмечается, что кризис на Украине вызван отчасти расширением НАТО на восток и агрессивной риторикой, основанной на идее «противостояния России». Издание пишет, что достижение мира и порядка в Европе возможно лишь после прекращения нападок на Москву и признания нейтралитета Украины.

Ранее сообщалось, что в Азии начали опасаться возрождения западного колониализма. В этом уверен бывший австралийский дипломат, трижды занимавший пост заместителя посла в Китае в 1974—1976 годах и директора китайского отдела министерства иностранных дел Джон Ландер. Власти Китая уже выступили против расширения НАТО. Они считают, что это не способствует глобальной безопасности и стабильности. Там подчеркнули, что спустя тридцать лет после окончания «холодной войны» НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией.