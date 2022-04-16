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15 минут назад

Канадский политолог уличила США в попытке принести Украину в жертву

Lenta.ru

Конфликт на Украине является одним из этапов гибридной войны, которую Запад десятилетиями ведет против России и любой страны, выбравшей отличный от подчинения Соединенным Штатам путь. Такое мнение выразила канадский политолог Радика Десаи (Radhika Desai) в статье для портала Multipolarista.

США уличили в попытке принести Украину в жертву
Фото: Dado Ruvic / Illustration / ReutersDado Ruvic / Illustration / Reuters

Она отметила, что США, безуспешно стремившиеся доминировать в мире, ведут эту войну в попытках остановить свой экономический и военный упадок и сохранить то, что еще осталось от их мощи. Десаи заявила, что Украина в данном конфликте является всего лишь территорией и пешкой, которой можно пожертвовать. Он обратила внимание на то, что Вашингтон отказывается оказывать Киеву какую-либо «реальную поддержку, кроме словесной и весьма прибыльной».

США имеют особый расчет на украинский конфликт

При этом политолог подчеркнула, что подобная тактика ни разу в истории не помогла США полностью добиться этого, даже будучи «на пике своего могущества».

Ранее российский экономист и политолог Михаил Хазин рассказал о провоцируемом США и Великобританией кризисе в ЕС. По словам эксперта, США и Великобритания провоцируют Евросоюз на то, чтобы он вводил экономически невыгодные для себя санкции, рассчитывая на мощный отток капитала из ЕС в США.

В мире,Михаил Хазин,ЕС,
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