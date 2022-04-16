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37 минут назад

Джонсон пообещал продолжить поставки вооружений Украине

Власти Великобритании продолжат поставлять Украине вооружения, в том числе бронетехнику. Об этом сообщает ТАСС

Джонсон пообещал продолжить поставки вооружений Украине
Фото: Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В канцелярии британского премьера рассказали, что лидеры обсудили необходимость долгосрочного решения в области безопасности для Украины.

«Премьер-министр заявил, что продолжит тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в предстоящие недели и месяцы. Премьер-министр рассказал президенту Зеленскому о новых британских санкциях [против РФ], которые вступили в силу на прошлой неделе, и заявил, что Великобритания продолжит в ближайшие дни поставлять Украине средства, необходимые ей для обороны, включая бронетехнику», — говорится в заявлении.

Несколько дней назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил новую программу военной помощи, согласно которой на Украину будет направлено 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы — не считая новых поставок зенитных ракет Starstreak, 800 противотанковых управляемых ракет и высокоточных барражирующих снарядов.

Кроме того, британский премьер лично посетил Киев, где в течение часа общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем главы государств совершили прогулку по Киеву до майдана Незалежности.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
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