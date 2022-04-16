Джонсон пообещал продолжить поставки вооружений Украине

«Премьер-министр заявил, что продолжит тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в предстоящие недели и месяцы. Премьер-министр рассказал президенту Зеленскому о новых британских санкциях [против РФ], которые вступили в силу на прошлой неделе, и заявил, что Великобритания продолжит в ближайшие дни поставлять Украине средства, необходимые ей для обороны, включая бронетехнику», — говорится в заявлении.