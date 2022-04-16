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31 минуту назад

На Украине предложили отменить с 1 сентября преподавание русского языка в школах

ТАССиещё 2

Русский язык в украинских школах может быть заменен другими предметами с 1 сентября. С таким предложением в субботу выступил украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

На Украине предложили отменить изучение русского языка в школах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается изучения такой дисциплины в школах, как русский язык, то следует рассмотреть возможность замены этого предмета другими. Я разделяю оговорки министра образования и науки, а также образовательного омбудсмена, что до конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, можно отправить на простой. А уже с 1 сентября эту дисциплину заменить другими, увеличив долю изучения других важных предметов, а именно история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык", - сказал он в эфире телеканал "Прямой".

Кремень также выступил за пересмотр учебной программы по зарубежной литературе, так как в ней большое внимание уделяется изучению русских писателей.

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