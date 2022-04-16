На Украине предложили отменить изучение русского языка в школах

"Что касается изучения такой дисциплины в школах, как русский язык, то следует рассмотреть возможность замены этого предмета другими. Я разделяю оговорки министра образования и науки, а также образовательного омбудсмена, что до конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, можно отправить на простой. А уже с 1 сентября эту дисциплину заменить другими, увеличив долю изучения других важных предметов, а именно история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык", - сказал он в эфире телеканал "Прямой".