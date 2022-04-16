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24 минуты назад

Лукашенко рассказал о фотографии с Путиным на фоне «впечатляющей дурницы»

Илья Родин

Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во время участия в республиканском субботнике рассказал о своей фотографии с главой России Владимиром Путиным, сделанной на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом пишет «Лента.ру».

Лукашенко рассказал о фотографии с Путиным на фоне «впечатляющей дурницы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопросы журналистки о том, зачем он ездил на космодром, и видел ли он так называемый «ядерный чемоданчик», Лукашенко сказал, что ничего ядерного не заметил, все ограничилось совместной фотографией у ракеты.

«Мы сфотографировались, но чемоданчика я и не видел. Только на фоне этой дурницы [ракеты] впечатляющей», - подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко заметил, что это не первая его фотография на фоне космических кораблей, а также признался, что у него «предостаточно фотографий» с Путиным.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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