Лукашенко рассказал о фотографии с Путиным на фоне «впечатляющей дурницы»

Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во время участия в республиканском субботнике рассказал о своей фотографии с главой России Владимиром Путиным, сделанной на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом пишет «Лента.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отвечая на вопросы журналистки о том, зачем он ездил на космодром, и видел ли он так называемый «ядерный чемоданчик», Лукашенко сказал, что ничего ядерного не заметил, все ограничилось совместной фотографией у ракеты.

«Мы сфотографировались, но чемоданчика я и не видел. Только на фоне этой дурницы [ракеты] впечатляющей», - подчеркнул белорусский президент.