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14 минут назад

Премьера Албании сняли с рейса из-за отказа надеть маску

Lenta.ru

В Германии сняли с рейса Франкфурт-на-Майне — Детройт премьер-министра Албании Эди Раму. Причиной стал его отказ надеть защитную маску, передает РИА Новости.

Высокопоставленного политика сняли с рейса из-за отказа надеть маску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что инцидент случился в декабре 2021 года. Рама отказывался следовать общим эпидемическим правилам и использовать маску, поэтому экипаж воздушного судна вызвал полицию. В итоге с рейса сняли не только премьера, но и всю его делегацию в составе 10 человек. Позже, после переговоров с представителем МИД Германии, албанский политик согласился с требованием местных властей, и вылетел в Детройт следующим рейсом.

В ноябре 2021 года полицейские задержали заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Сообщалось, что они повалили 63-летнего Ильина на пол, скрутили и заковали в наручники. Причиной стал его отказ надеть маску.

В мире,Александр Ильин,
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