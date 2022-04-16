Высокопоставленного политика сняли с рейса из-за отказа надеть маску

Сообщается, что инцидент случился в декабре 2021 года. Рама отказывался следовать общим эпидемическим правилам и использовать маску, поэтому экипаж воздушного судна вызвал полицию. В итоге с рейса сняли не только премьера, но и всю его делегацию в составе 10 человек. Позже, после переговоров с представителем МИД Германии, албанский политик согласился с требованием местных властей, и вылетел в Детройт следующим рейсом.