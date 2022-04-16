Торговое судно затонуло у берегов Туниса

Торговое судно, следовавшее по маршруту Экваториальная Гвинея — Мальта, затонуло в пятницу у берегов тунисского города Габес, экипаж спасен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В публикации отмечается, что судно, перевозившее порядка 1 тыс. тонн топлива, подало сигнал бедствия неподалеку от города Габес, на который отреагировали военно-морские силы Туниса и эвакуировали семерых членов экипажа. В министерстве окружающей среды страны уточнили, что причиной инцидента стали плохие погодные условия. В ведомстве также добавили, что власти работают над тем, чтобы избежать экологической катастрофы и минимизировать последствия аварии.

Ранее стало известно, что американский эсминец времен Второй мировой войны Sullivans частично затонул, инцидент произошел в Военно-морском парке Буффало и округа Эри. Причиной происшествия стало то, что в морском судне образовалась пробоина, пояснили в администрации.