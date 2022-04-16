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1 час назад

Торговое судно затонуло у берегов Туниса

Газета.Ruиещё 8

Торговое судно, следовавшее по маршруту Экваториальная ГвинеяМальта, затонуло в пятницу у берегов тунисского города Габес, экипаж спасен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Торговое судно затонуло у берегов Туниса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В публикации отмечается, что судно, перевозившее порядка 1 тыс. тонн топлива, подало сигнал бедствия неподалеку от города Габес, на который отреагировали военно-морские силы Туниса и эвакуировали семерых членов экипажа. В министерстве окружающей среды страны уточнили, что причиной инцидента стали плохие погодные условия. В ведомстве также добавили, что власти работают над тем, чтобы избежать экологической катастрофы и минимизировать последствия аварии.

Ранее стало известно, что американский эсминец времен Второй мировой войны Sullivans частично затонул, инцидент произошел в Военно-морском парке Буффало и округа Эри. Причиной происшествия стало то, что в морском судне образовалась пробоина, пояснили в администрации.

В настоящий момент причина повреждения судна еще не установлена.На появившемся видео в сети можно заметить, как Sullivans завалился набок.

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