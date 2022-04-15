Грузия отправила на Украину парламентскую делегацию

Парламентская делегация Грузии отправилась на Украину, чтобы выразить солидарность Киеву «от имени грузинского народа». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

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«По словам членов делегации, они едут в Украину, чтобы выразить солидарность украинским друзьям от имени грузинского народа», — говорится в сообщении.

Возглавит делегацию председатель парламента Грузии Шалвой Папуашвили, а в ее состав в том числе войдут несколько вице-спикеров: Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, а также председатель комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Бека Одишария, член «Лело» Анна Нацвливили, член «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, член «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе и член партии «За Грузию» Георгий Ходжеванишвили.

Ранее Следственный комитет РФ узнал имена ряда наемников из Грузии, которые воюют на Украине в составе «Грузинского национального легиона» и других военных формирований.