Грузия отправила на Украину парламентскую делегацию

Парламентская делегация Грузии отправилась на Украину, чтобы выразить солидарность Киеву «от имени грузинского народа». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
«По словам членов делегации, они едут в Украину, чтобы выразить солидарность украинским друзьям от имени грузинского народа», — говорится в сообщении.
Возглавит делегацию председатель парламента Грузии Шалвой Папуашвили, а в ее состав в том числе войдут несколько вице-спикеров: Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, а также председатель комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Бека Одишария, член «Лело» Анна Нацвливили, член «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, член «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе и член партии «За Грузию» Георгий Ходжеванишвили.
Ранее Следственный комитет РФ узнал имена ряда наемников из Грузии, которые воюют на Украине в составе «Грузинского национального легиона» и других военных формирований.
По данным следователей, ветеран боевых действий в Грузии за участие в конфликте в Абхазии Мамука Мамулашвили создал на Украине вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность некоторых других украинских вооруженных формирований в качестве наемников 24 гражданина Грузии.