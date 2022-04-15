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34 минуты назад

Жителей Германии призвали экономить энергию и реже мыться

Вероника Полынина

Глава Федерального сетевого агентства Германии (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер посоветовал гражданам страны экономить газ и не принимать душ каждый день.

Жителей Германии призвали экономить энергию и реже мыться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конфликт на Украине привел к росту цен на электроэнергию, продукты питания и топливо в Германии. В министерстве финансов страны уже заявили, что трудности не будут краткосрочными, бизнесу и гражданам придется существовать в условиях дорогой энергии.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, в свою очередь, предупреждает о возможности остаться без российского газа и говорит, что запасов газа в стране в случае прекращения поставок из России хватит до конца лета или начала осени.

По его словам, в случае прекращения поставок газа опустеют прилавки магазинов, а потребителям уже сейчас необходимо экономить энергию.

«Вопрос о том, действительно ли вам нужно принимать теплый душ семь раз в неделю с газовым отоплением, придется задать себе снова», - заявил Мюллер, его слова приводит N-TV.

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что жители Германии на фоне стремительного роста цен на природный газ начали массово запасаться дровами.

В мире,Александр Новак,
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