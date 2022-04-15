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39 минут назад

Байдена сравнили с Брежневым, доллар рухнет после отключения в РФ SWIFT: что пишут о России за рубежом

РИА "ФедералПресс"

Китай и Россия потеснят США в космосе, ситуация на Украине де-факто является конфликтом Вашингтона и Москвы, украинские беженцы грозят взорвать Европу. Подробности – в обзоре иностранной прессы на «ФедералПресс».

Байдена сравнили с Брежневым после очередного конфуза президента США
Фото: ReutersReuters

Отключение России от системы SWIFT пошатнет гегемонию доллара в мире, считает главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама. Его мнение публикует издание JB Press.

Экономист считает, что уход от доллара в глобальных валютных резервах– это долгосрочная тенденция, которая возникла давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться.

Ситуация на Украине де-факто является конфликтом Вашингтона и Москвы, сообщил в эфире Радио Болгарии эксперт по международной безопасности Искрен Иванов. Он отметил, что спецоперация будет завершена, как только США и РФ наладят диалог.

Ролик с потерявшимся после выступления американским президентом Джо Байденом натолкнул автора статьи The American Conservative на мысль о том, что глава государства стал похож на «позднего Леонида Брежнева».

«Америка не должна превращаться в геронтократию. Это уже слишком»,– переживает за страну журналист.

Украинские беженцы грозят «взорвать» Европу, пишет турецкое издание DikGAZETE. Жители стран Евросоюза столкнулись с серьезными трудностями: им не хватает парковочных мест, дети украинцев не могут учиться в школах из-за незнания языка, а их родители не хотят искать работу из-за приличного пособия по безработице.

«Европейские государства крайне обеспокоены потоком украинских беженцев, чья социокультурная контрастность не согласуется с европейскими нормами и может привести к серьезному кризису», – пишет автор.

Китай и Россия догоняют США по космическим возможностям. Как пишет изданиеForeign Policy, у обеих стран, похоже, есть планы по военному использованию космоса. Как считают в Пентагоне, Россия намерена развернуть в космосе глушители и угрожать американским коммуникациям.

В мире,Леонид Брежнев,Джозеф Байден,NASA,Пентагон,ЕС,
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