Байдена сравнили с Брежневым после очередного конфуза президента США

Китай и Россия потеснят США в космосе, ситуация на Украине де-факто является конфликтом Вашингтона и Москвы, украинские беженцы грозят взорвать Европу. Подробности – в обзоре иностранной прессы на «ФедералПресс».

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Отключение России от системы SWIFT пошатнет гегемонию доллара в мире, считает главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама. Его мнение публикует издание JB Press.

Экономист считает, что уход от доллара в глобальных валютных резервах– это долгосрочная тенденция, которая возникла давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться.

Ситуация на Украине де-факто является конфликтом Вашингтона и Москвы, сообщил в эфире Радио Болгарии эксперт по международной безопасности Искрен Иванов. Он отметил, что спецоперация будет завершена, как только США и РФ наладят диалог.

Ролик с потерявшимся после выступления американским президентом Джо Байденом натолкнул автора статьи The American Conservative на мысль о том, что глава государства стал похож на «позднего Леонида Брежнева».

«Америка не должна превращаться в геронтократию. Это уже слишком»,– переживает за страну журналист.

Украинские беженцы грозят «взорвать» Европу, пишет турецкое издание DikGAZETE. Жители стран Евросоюза столкнулись с серьезными трудностями: им не хватает парковочных мест, дети украинцев не могут учиться в школах из-за незнания языка, а их родители не хотят искать работу из-за приличного пособия по безработице.

«Европейские государства крайне обеспокоены потоком украинских беженцев, чья социокультурная контрастность не согласуется с европейскими нормами и может привести к серьезному кризису», – пишет автор.