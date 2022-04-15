Обзор иноСМИ: заявления Ле Пен про Путина и «рублевая авантюра»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: ТАСС ТАСС

«Ле Пен выступила за сближение НАТО с Путиным»

Видео дня

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что будет настаивать на более тесных связях между Россией и НАТО и положит конец особым отношениям Франции с Германией, если выиграет президентские выборы. Об этом сообщает The Times.

Ле Пен заявила, что как только украинский кризис закончится и будет урегулирован мирным договором, она призовет к стратегическому сближению между НАТО и Россией. Последний опрос Opinionway показал, что Макрон наберет 53 процента голосов во втором туре, а Ле Пен - 47 процентов. «ИноСМИ» собрали комментарии британских читателей к статье The Times. Один из пользователей заявил, что заявлением о сближении с Россией Ле Пен «профукала все шансы на победу на президентских выборах».

«Риски рецессии растут. Соединенные Штаты не готовы»

Риски рецессии в США растут, пишет The Washington Post. По мнению экономистов и компаний с Уолл-стрит, вероятность рецессии в 2023 году составляет почти 30 процентов.

По-прежнему есть хорошие шансы, что Соединенные Штаты смогут избежать спада, особенно благодаря федеральным антипандемийным выплатам и дополнительным наличным деньгам, которые есть у многих домохозяйств, предприятий, а также правительств штатов и местных органов власти. Но последние признаки потенциальной рецессии напоминают о том, насколько страна не готова к новому спаду, отмечает WP. Газета подчеркнула, что система субсидий по безработице не смогла справиться с наплывом десятков миллионов американцев из-за устаревших компьютерных систем. На ее модернизацию может уйти от двух лет. Если рецессия повторится в ближайшее время, миллионы людей останутся без необходимой помощи.

«Авантюра с расчетами в рублях»

На фоне развития украинского кризиса санкции и контрсанкции между Россией и странами Запада усиливаются, пишет «Хуаньцю шибао». 23 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что расчеты за поставки природного газа из России в «недружественные страны» будут производиться только в рублях.

С 1 апреля покупатели из таких стран должны открывать рублевые счета в российском банке и платить за газ через эти счета. Путин подчеркнул, что переход на рублевые расчеты является важным шагом в укреплении финансово-экономического суверенитета России. Покупатель может произвести оплату на авторизованный счет в валюте по своему выбору согласно условиям ранее заключенного договора, банк конвертирует платеж в рубли и зачисляет на рублевый счет покупателя, после чего перечисляет средства поставщику природного газа. «Хуаньцю шибао» отмечает, что для России прямая привязка курса рубля к цене на природный газ позволит в определенной степени стабилизировать стоимость рубля и избежать его резкого обесценивания, а также оградить от санкций ряд российских банков.

Почему президенту Германии не рады в Киеве

Президенту Германии не рады в Киеве, пишет в своем материале для The Telegraph Бен Райт. Франк-Вальтер Штайнмайер должен был приехать в Киев на неделе, но президент Украины Владимир Зеленский был против.

Райт отмечает, что это, «отчасти, личное»: Штайнмайер, который раньше был министром иностранных дел своей страны, давно выступает за сближение Запада с Россией и был одним из главных сторонников проекта газопровода «Северный поток - 2». Он также друг Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Но у несостоявшегося визита Штайнмайера есть и политическая сторона - Германия подвергается все большему давлению как со стороны Украины, так и со стороны мирового сообщества, которые пытаются заставить ее пойти дальше в своих санкциях против России. Зеленский неоднократно называл Берлин одним из своих наименее надежных союзников.

«Джонсону удастся отправить мигрантов домой благодаря Brexit»

Британское правительство объявило, что будет отправлять мигрантов, незаконно въезжающих в страну, в Руанду в стремлении остановить нелегальную иммиграцию, сообщает Fox News.