МИД Китая заявил о воссоединении с Тайванем

Материковый Китай и Тайвань непременно будут едины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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«Китай обязательно будет единым», — приводит РИА Новости сообщение.

Как подчёркивается, Пекин приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь заявил, что недавний визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.