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51 минуту назад

МИД КНР: материковый Китай и Тайвань обязательно воссоединятся

RT на русскомиещё 10

Материковый Китай и Тайвань непременно будут едины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

МИД Китая заявил о воссоединении с Тайванем
Фото: AFPAFP

«Китай обязательно будет единым», — приводит РИА Новости сообщение.

Как подчёркивается, Пекин приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь заявил, что недавний визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.

В пресс-службе Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР также сообщили, что армия Китая проведёт военные учения в районе Тайваня в ответ на провокационные действия США.

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