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57 минут назад

Ле Пен рассказала о «разорвавшем на куски» Европу проекте Еврокомиссии

Lenta.ru

Кандидат в президенты Франции, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, выступая на митинге перед своими сторонниками, рассказала, что страна должна потребовать у Еврокомиссии (ЕК) пересмотра ее установок. По ее мнению, проект ЕК по устройству Европы с треском провалился, сообщает ТАСС.

Ле Пен рассказала о «разорвавшем на куски» Европу проекте Еврокомиссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европа под управлением Еврокомиссии имела свой шанс и упустила его. Она провалилась. Хуже того, ее провал с Brexit запятнал европейскую идею. Мы вновь восстановим эти европейские идеалы, разорванные на куски авторитарными действиями Евросоюза», — заявила Ле Пен.

Ранее она отказалась называть события на Украине геноцидом. Она отметила, что геноцид является юридически чрезвычайно четким определением, которое не соответствует известным в настоящее время фактам. Она также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский иногда просит от других государств больше, чем ему возможно дать.

В мире,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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