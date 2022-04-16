Решение Зеленского оскорбило Германию

Председатель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что отказ украинских властей принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера является оскорбительным и эмоциональным.

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«Я рассматриваю произошедшее как чрезмерно эмоциональную реакцию украинских властей, которая не помогает ни одной из сторон», — сказал он, отметив, что решение выглядело как «оскорбление с политическими и историческими предпосылками».

Мерц в ходе беседы критически оценил деятельность канцлера Олафа Шольца, поскольку, как считает председатель ХДС, его слова и действия разнятся, что усугубляет ситуацию.

«Канцлера стали критиковать за нерешительность в его же рядах. Своим поведением он ставит под угрозу сплоченность всего международного сообщества по отношению к России», — объяснил Мерц.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила сожаление по поводу нежелания украинских властей принимать с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

До этого советник офиса президента Украины Алексей Арестович попросил с пониманием отнестись к отмене визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев.

Немецкая газета Bild сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Франка-Вальтера Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией».

Штайнмайер подтвердил информацию.