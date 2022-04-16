Решение Зеленского оскорбило Германию

Председатель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что отказ украинских властей принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера является оскорбительным и эмоциональным.
«Я рассматриваю произошедшее как чрезмерно эмоциональную реакцию украинских властей, которая не помогает ни одной из сторон», — сказал он, отметив, что решение выглядело как «оскорбление с политическими и историческими предпосылками».
Мерц в ходе беседы критически оценил деятельность канцлера Олафа Шольца, поскольку, как считает председатель ХДС, его слова и действия разнятся, что усугубляет ситуацию.
«Канцлера стали критиковать за нерешительность в его же рядах. Своим поведением он ставит под угрозу сплоченность всего международного сообщества по отношению к России», — объяснил Мерц.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила сожаление по поводу нежелания украинских властей принимать с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
До этого советник офиса президента Украины Алексей Арестович попросил с пониманием отнестись к отмене визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев.
Немецкая газета Bild сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Франка-Вальтера Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией».
Штайнмайер подтвердил информацию.
Bild объяснил, что президента Германии подозревают в связях с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2» и формировании дружелюбной политики по отношению к властям РФ.