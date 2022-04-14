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1 час назад

Белый дом: США не намерены возвращать впоследствии бизнесменам России арестованные активы

ТАСС

Американское правительство не собирается возвращать впоследствии крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы. Это подтвердил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

США отказались возвращать россиянам арестованные активы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом", - заявил советник американского лидера.

Сенаторы США предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине

Он отвечал в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона на вопрос о том, могут ли власти США вернуть впоследствии владельцам задержанные активы вроде дорогостоящих яхт.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал 3 марта шаги Запада как "своего рода налог на независимость". Он выразил уверенность, что "эта истерия пройдет" и решение по ситуации вокруг Украины будет найдено. Как констатировал 16 марта российский лидер, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Кроме того, Путин указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

В мире,Джейк Салливан,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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