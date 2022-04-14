В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
1 час назад

Financial Times нашла странности в санкциях США против РФ

Елена Прошина

В санкционном режиме США против России есть некоторые странности и пробелы. Как указывает издание Financial Times, ограничения отличаются избирательностью по отношению к некоторым российским миллиардерам.

Financial Times нашла странности в санкциях США против РФ
Фото: CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of CommerceCC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce

В публикации отмечается, что Вашингтон учел неудачный опыт ограничений против UC Rusal и En+ в 2018 году и теперь с осторожностью подходит к санкциям, которые могут нанести вред экономике США. Напомним, что тогда меры против компаний Олега Дерипаски обернулись резким ростом стоимости алюминия, что вызвало проблемы для Соединенных Штатов.

Сейчас же санкций удалось избежать российскому миллиардеру Владимиру Потанину, что позволило ему выкупить Росбанк у Societe Generale. Кроме того, Евросоюз (ЕС) и Великобритания ввели ограничения против Алексея Мордашова, Михаила Фридмана, Петра Авена и Романа Абрамовича, тогда как США не присоединились к ним.

США допустили возможность ослабить санкции против России

Кроме того, мер избежал и Леонид Михельсон, а в американский санкционный список не попала компания Алишера Усманова, тогда как сам миллиардер в нем есть.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов.

В мире,Петр Авен,Алишер Усманов,Роман Абрамович,Леонид Михельсон,Олег Дерипаска,Алексей Мордашов,Владимир Потанин,Михаил Фридман,Владимир Путин,Банк России,Росбанк,Русал,En+ Group,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители