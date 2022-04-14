Financial Times нашла странности в санкциях США против РФ

В санкционном режиме США против России есть некоторые странности и пробелы. Как указывает издание Financial Times, ограничения отличаются избирательностью по отношению к некоторым российским миллиардерам.

Фото: CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce

В публикации отмечается, что Вашингтон учел неудачный опыт ограничений против UC Rusal и En+ в 2018 году и теперь с осторожностью подходит к санкциям, которые могут нанести вред экономике США. Напомним, что тогда меры против компаний Олега Дерипаски обернулись резким ростом стоимости алюминия, что вызвало проблемы для Соединенных Штатов.

Кроме того, мер избежал и Леонид Михельсон, а в американский санкционный список не попала компания Алишера Усманова, тогда как сам миллиардер в нем есть.