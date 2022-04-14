Financial Times нашла странности в санкциях США против РФ

В санкционном режиме США против России есть некоторые странности и пробелы. Как указывает издание Financial Times, ограничения отличаются избирательностью по отношению к некоторым российским миллиардерам.
В публикации отмечается, что Вашингтон учел неудачный опыт ограничений против UC Rusal и En+ в 2018 году и теперь с осторожностью подходит к санкциям, которые могут нанести вред экономике США. Напомним, что тогда меры против компаний Олега Дерипаски обернулись резким ростом стоимости алюминия, что вызвало проблемы для Соединенных Штатов.
Сейчас же санкций удалось избежать российскому миллиардеру Владимиру Потанину, что позволило ему выкупить Росбанк у Societe Generale. Кроме того, Евросоюз (ЕС) и Великобритания ввели ограничения против Алексея Мордашова, Михаила Фридмана, Петра Авена и Романа Абрамовича, тогда как США не присоединились к ним.
Кроме того, мер избежал и Леонид Михельсон, а в американский санкционный список не попала компания Алишера Усманова, тогда как сам миллиардер в нем есть.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов.