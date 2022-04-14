В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
30 минут назад

Зеленский потребовал от ЕС 7 млрд евро в месяц

Вероника Полынина

Украине требуется семь миллиардов евро в месяц в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве на прошлой неделе, выяснил Bloomberg.

Зеленский потребовал от ЕС 7 млрд евро в месяц
Фото: ReutersReuters

РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg пишет, что Зеленский также рассказал фон дер Ляйен о проблемах Украины с экспортом зерна. Глава Еврокомиссии пообещала, что Евросоюз применит к украинскому зерну ускоренные процедуры пересечения границы.

8 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. Вместе с ней на Украину прибыли верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Тимошенко призвала Запад срочно списать долги Украине

13 апреля Боррель сообщил, что Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине дополнительных 500 млн евро, доведя пакет финансовой помощи до полутора миллиардов евро.

В заявлении главы европейской дипломатии говорится, что выделенные средства пойдут на закупку вооружения, а также средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и топлива.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители