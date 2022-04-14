Зеленский потребовал от ЕС 7 млрд евро в месяц

Украине требуется семь миллиардов евро в месяц в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве на прошлой неделе, выяснил Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg пишет, что Зеленский также рассказал фон дер Ляйен о проблемах Украины с экспортом зерна. Глава Еврокомиссии пообещала, что Евросоюз применит к украинскому зерну ускоренные процедуры пересечения границы.

8 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. Вместе с ней на Украину прибыли верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

13 апреля Боррель сообщил, что Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине дополнительных 500 млн евро, доведя пакет финансовой помощи до полутора миллиардов евро.