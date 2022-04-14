В Турции назвали условие для присоединения к антироссийским санкциям

Турция присоединится к антироссийским санкциям, если их одобрит ООН. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, пишет RT.
По словам министра иностранных дел Турции, Анкара следует международному праву и проводит взвешенную политику.
«В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», - пояснил он в интервью телеканалу NTV.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью которой стала «демилитаризация и денацификация» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против России обширные санкции. В том числе была запрещена продажа, передача, поставки или экспорт самолетов и любых их компонентов в РФ.
В свою очередь власти Турции заявили о планах создать авиакомпанию, которая будет специализироваться на рейсах из России на турецкие курорты и обратно. Для привлечения туристов из России была введена в действие трехэтапная дорожная карта, предусматривающая кредитную поддержку турецким туроператорам, выделение Turkish Airlines 1,5 миллионов мест для российских туристов и создание новой авиакомпании.