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1 час назад

В Турции назвали условие для присоединения к антироссийским санкциям

Алиса Селезнёва

Турция присоединится к антироссийским санкциям, если их одобрит ООН. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, пишет RT.

В Турции назвали условие для присоединения к антироссийским санкциям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра иностранных дел Турции, Анкара следует международному праву и проводит взвешенную политику.

«В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», - пояснил он в интервью телеканалу NTV.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью которой стала «демилитаризация и денацификация» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против России обширные санкции. В том числе была запрещена продажа, передача, поставки или экспорт самолетов и любых их компонентов в РФ.

В свою очередь власти Турции заявили о планах создать авиакомпанию, которая будет специализироваться на рейсах из России на турецкие курорты и обратно. Для привлечения туристов из России была введена в действие трехэтапная дорожная карта, предусматривающая кредитную поддержку турецким туроператорам, выделение Turkish Airlines 1,5 миллионов мест для российских туристов и создание новой авиакомпании.

В мире,Мевлют Чавушоглу,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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