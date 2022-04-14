В Турции назвали условие для присоединения к антироссийским санкциям

Турция присоединится к антироссийским санкциям, если их одобрит ООН. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, пишет RT.

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По словам министра иностранных дел Турции, Анкара следует международному праву и проводит взвешенную политику.

«В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», - пояснил он в интервью телеканалу NTV.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью которой стала «демилитаризация и денацификация» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против России обширные санкции. В том числе была запрещена продажа, передача, поставки или экспорт самолетов и любых их компонентов в РФ.